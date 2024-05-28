Если кажется, то тебе не кажется: эксперт рассказала, как выявить имитацию оргазма

Эксперт по оргазму, как она сама себя называет, делится признаками, на которые следует обращать внимание мужчинам. Они могут подсказать, не симулирует ли порой партнерша оргазм во время секса.

Кэти Флауэрс, которая работает моделью и тренером по вопросам отношений, говорит, что фальшивый оргазм чрезвычайно распространен среди женщин. В то же время она считает, что это может стать смертельным ударом для отношений.

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Как обнаружить, что оргазм не настоящий

В основе любых значимых отношений лежит фундамент честности и уязвимости. Фальшивые оргазмы не только разрушают этот фундамент, но и увековечивают цикл непонимания и неудовлетворенности,

– отметила Флауэрс.

Обратим внимание, что 46% опрошенных женщин утверждают, что регулярно имитируют оргазм со своими мужчинами. Но Флауэрс говорит, что есть несколько способов, которые помогут сообразительным мужчинам понять, когда это произошло на самом деле.

Во-первых, не обращать внимания на кинематографические стоны или крики. Эксперт утверждает, что покрасневшие щеки и улыбка – значительно более тонкие и честные признаки настоящего оргазма.

"Настоящее удовольствие отмечается аутентичностью и спонтанностью. Ищите (эти признаки – Men 24), которые сигнализируют о естественном и незапланированном опыте", – объяснила она.

Кроме того, по словам Флауэрс, зрительный контакт является ключевым.

Тренер по отношениям утверждает, что партнерша, которая находится на стадии кульминации, скорее всего, даст невербальные сигналы глазами, чем любая словесная обратная связь, которая может быть ложной.



Важно получать удовольствие от самого процесса / Фото freepik

Обрати внимание на интуицию

Наконец, Флауэрс считает, что если мужчина имеет предчувствие, что его женщина на самом деле не достигает оргазма, он, вероятно, прав.

Не стоит недооценивать силу своей интуиции. Если что-то не так, то, вероятно, так оно и есть. Доверяйте интуиции. Доверьтесь своим инстинктам, которые направят вас к настоящим моментам наслаждения,

– объясняет эксперт.

Однако, если парень чувствует, что его женщина не достигает кульминации, важно, чтобы он не разочаровывался. Зато, по словам Флауэрс, решение этой проблемы может привести к большей коммуникации с партнершей, что принесет свои дивиденды в спальне.

"Настоящая близость – это связь, а не продуктивность. Сосредоточьтесь на построении более глубокой связи с партнером и наслаждайтесь совместным опытом", – утверждает она.

Также Флауэрс подчеркивает, что знание – сила. И что понимание сложностей человеческой сексуальности может помочь тебе ориентироваться в интимных встречах с уверенностью.

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Как мы неоднократно подчеркивали, делать акцент только на достижении оргазма – ошибка. Лучше сосредоточить свое внимание на удовольствии. Здесь и сейчас. Это значительно важнее!

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