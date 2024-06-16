Как сделать так, чтобы джинсы между ногами не протирались

Дырки от трения раздражают, но, к сожалению, знакомы каждому, особенно на джинсах в области между ногами. Но у этой проблемы есть решение.

Покажем тебе советы и подсказки, с помощью которых можно быстро отремонтировать джинсы и предотвратить появление дыр. Ведь всегда стоит попробовать спасти любимые штаны, прежде чем выбрасывать их.

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Ремонт джинсов: вот инструкция

Если джинсы порвались на промежности, залатать их просто. Все, что нужно – крепкая игла или швейная машинка и нитки того же цвета, что и джинсы.

Очисти края дырки. Удали свободные нитки из дырки с помощью острых ножниц.

Удали свободные нитки из дырки с помощью острых ножниц. Протяни ткань нитью. Завяжи узел на конце нити, а затем продень нить в иглу, чтобы предотвратить выдергивание нити во время штопки.

Завяжи узел на конце нити, а затем продень нить в иглу, чтобы предотвратить выдергивание нити во время штопки. Зашей дырку. Прижми концы дырки друг к другу, а затем прошей иглой вертикально по всей длине разрыва.

Зашей дырку еще раз. Повтори шаги 2 и 3, чтобы зашить дырку с другой стороны. В этот раз следует делать стежки плотнее.

Если дырка на джинсах не совсем на паховом шве, с помощью правильно подобранной ткани (джинсовая заплатка или флис) ситуацию можно спасти.

Подготовь заплатку. Она должна быть примерно на сантиметр больше дырки.

Она должна быть примерно на сантиметр больше дырки. Залатай или приклей ткань на нужное место. Выверни джинсы и нанеси клей для ткани на края заплатки, чтобы закрепить ее.

ткань на нужное место. Выверни джинсы и нанеси клей для ткани на края заплатки, чтобы закрепить ее. Подожди. Нужно подождать несколько часов, пока клей для ткани полностью высохнет.

Нужно подождать несколько часов, пока клей для ткани полностью высохнет. Если ты используешь флис, понадобится утюг, чтобы пригладить ткань к джинсам. Глажка такой заплатки занимает около минуты.

Всегда стоит попробовать спасти любимые штаны, прежде чем выбрасывать их / Фото freepic.diller@freepik

Советы против дыр на джинсах