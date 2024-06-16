Як зробити так, щоб джинси між ногами не протиралися

Дірки від тертя дратують, але, на жаль, знайомі кожному, особливо на джинсах у ділянці між ногами. Але у цієї проблеми є рішення.

Покажемо тобі поради та підказки, за допомогою яких можна швидко відремонтувати джинси та запобігти появі дірок. Адже завжди варто спробувати врятувати улюблені штани, перш ніж викидати їх.

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Ремонт джинсів: ось інструкція

Якщо джинси порвалися на промежині, залатати їх просто. Все, що потрібно – міцна голка або швейна машинка і нитки того ж кольору, що й джинси.

Очисть краї дірки. Видали вільні нитки з дірки за допомогою гострих ножиць.

Видали вільні нитки з дірки за допомогою гострих ножиць. Протягни тканину ниткою. Зав'яжи вузол на кінці нитки, а потім протягни нитку в голку, щоб запобігти висмикуванню нитки під час штопання.

Зав'яжи вузол на кінці нитки, а потім протягни нитку в голку, щоб запобігти висмикуванню нитки під час штопання. Заший дірку. Притисни кінці дірки один до одного, а потім проший голкою вертикально по всій довжині розриву.

Заший дірку ще раз. Повтори кроки 2 і 3, щоб зашити дірку з іншого боку. Цього разу слід робити стібки щільніше.

Якщо дірка на джинсах не зовсім на паховому шві, за допомогою правильно підібраної тканини (джинсова латка або фліс) ситуацію можна врятувати.

Підготуй латку. Вона повинна бути приблизно на сантиметр більшою за дірку.

Вона повинна бути приблизно на сантиметр більшою за дірку. Залатай або приклей тканину на потрібне місце. Виверни джинси та нанеси клей для тканини на краї латки, щоб закріпити її.

тканину на потрібне місце. Виверни джинси та нанеси клей для тканини на краї латки, щоб закріпити її. Зачекай. Потрібно почекати кілька годин, поки клей для тканини повністю висохне.

Потрібно почекати кілька годин, поки клей для тканини повністю висохне. Якщо ти використовуєш фліс, знадобиться праска, щоб припрасувати тканину до джинсів. Прасування такої латки займає близько хвилини.

Завжди варто спробувати врятувати улюблені штани, перш ніж викидати їх / Фото freepic.diller@freepik

Поради проти дірок на джинсах