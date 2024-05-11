Можно сэкономить до 25% на бензине и дизтопливе, сняв всего один предмет со своего автомобиля
Источник:Mirror
Эксперты в области автомобилестроения предупреждают, что любые дополнительные детали, установленные на автомобиле, могут снизить его аэроэффективность. И, соответственно, увеличить аэродинамическое сопротивление, что может стоить водителю целого состояния.
Владельцы бензиновых и дизельных автомобилей могут увидеть, как потребление горючего упадет на потрясающие 25%, просто избавившись от одного конкретного элемента, утверждают гуру автомобильного дела. Речь идет о багажнике на крыше авто.
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Сними багажник с крыши и ощутимо экономь
Любое дополнительное оборудование на автомобиле может снизить аэроэффективность и увеличить аэродинамическое сопротивление, что приводит к повышенному потреблению топлива. Только использование багажника на крыше может добавить 25% к расходу топлива, что нанесет ощутимый удар по кошелькам водителей.
Да, даже пустой – он может привести к 15% увеличению расхода горючего. Об этом рассказали специалисты, которые проводили исследование для CarShop. Дело в том, что автомобили спроектированы так, чтобы быть максимально аэродинамическими, то есть уменьшать аэродинамическое сопротивление, а вот внешние дополнения сводят усилия проектировщиков на нет.
Багажники и боксы на крыше являются распространенным дополнением к автомобилям, но они могут увеличить потребление топлива. Исследования показывают, что при езде с боксом на крыше расходуется на 25% больше топлива,
– говорят эксперты.
Кроме того, багажники на крыше увеличивают общий вес автомобиля, что еще больше снижает топливную эффективность. А если добавить еще и вес велосипедов, которые часто на таких багажниках перевозят, то и подавно.
Эксперты BookMyGarage в целом предостерегают от перевозки тяжелых вещей в автомобиле, особенно беспричинной. Это тоже приводит к тому, что приходится тратить больше горючего, чем можно было бы.
И еще один полезный совет, учитывая все это: открытые люки и окна также могут вызвать лишние расходы. Проще говоря, открывать их следует только при необходимости.