AA Car Finance выяснила, сколько времени пришлось бы экономить известным героям кино, чтобы позволить себе те "колеса", которыми они пользовались в фильмах. При этом эксперты рассчитали расходы на авто каждого вымышленного персонажа так, чтобы не лишать его денег, больших 10 – 15 процентов дохода.

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Кто из киногероев действительно мог бы иметь такое авто, которое показывали в фильмах

Если бы Джеймс Бонд платил десятину дохода секретного агента МІ-6 (от 100 000 до 150 000 фунтов стерлингов в год), ему бы пришлось откладывать 244 года, чтобы купить DB5 стоимостью 2,75 миллиона фунтов, на которой ездил в фильме "Не время умирать".

Плейбой-миллиардер Брюс Уэйн, он же Бэтмен, имел гораздо лучшие финансовые возможности, чем Бонд. Понадобилось бы всего 11 дней, чтобы проценты от его 7-миллиардного состояния окупили новый Бэтмобиль за 7 миллионов фунтов.

Барби могла бы купить свою машину за 26 лет, а вот с Доком Брауном дело другое / Коллаж изображений Warner Bros и Universal Pictures

Барби, которую сыграла Марго Робби в фильме-хите 2023 года, ездит на розовом C1 Corvette, который стоит около 90 000 фунтов. Если бы Барби не развлекалась, а разумно откладывала положенную долю от средней зарплаты американских женщин в 38 000 фунтов, то за 26 лет купила бы тот Corvette.

Информация для сравнения: среднему британскому автомобилисту со средней зарплатой 34 963 фунта нужно было бы откладывать чуть меньше 5 лет, чтобы позволить себе подержанный Nissan Qashqai за 15 000 фунтов – один из самых популярных автомобилей в Британии.

DeLorean DMC-12 Дока Брауна из "Назад в будущее" является одним из самых узнаваемых голливудских автомобилей. В 1985 году он обошелся бы Доку примерно в 20 000 фунтов. Если предположить, что он зарабатывает 38 820 фунтов в год, читая лекции в университете или продавая свои изобретения, ему понадобилось бы всего 5 лет, чтобы позволить себе этот футуристический автомобиль.

Охотники купили бы свой автомобиль действительно без проблем / Коллаж изображений Columbia Pictures и Volocars

Для некоторых персонажей приобрести свой автомобиль было бы еще проще. Например, охотники за привидениями из оригинального фильма 1984 года не имели бы проблем с покупкой Ecto-1 – подержанного лимузина Cadillac Miller-Meteor 1959 года выпуска, который обошелся бы им всего в 3 383 фунта стерлингов. Исходя из гонорара в 5 000 долларов, который они называют в фильме, и предполагая, что они будут заняты целый год, команда могла бы собрать на машину за 61 день.