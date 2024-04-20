Стирка станет в разы легче, если научиться правильно разделять одежду: мы расскажем тебе как

Если тебе интересно, как сортировать белье, это может показаться монотонной задачей, но при правильном подходе ты сможешь избежать многих распространенных проблем, таких как обесцвечивание, усадка и повреждение ткани.

Правильная сортировка одежды перед стиркой имеет решающее значение для сохранения ее в идеальном состоянии. Вот шесть простых шагов, которые изменят твою рутину стирки, оптимизируют уход за гардеробом и продлят срок службы твоих вещей.

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1. Сортируй по цвету

Золотое правило, которое поможет избежать смешивания цветов и загрязнения других вещей, – разделять одежду по цветам. Создай три отдельные кучи: одну для белой одежды, вторую для светлых цветов (например, пастельных и бежевых тонов), а третью – для темных и ярких цветов. Такое разделение предотвращает перенос цвета, что особенно важно для новых вещей, которые могут полинять во время первой стирки.



Прежде всего следует разделить одежду по цвету / Фото krakenimages.com

2. Учитывай степень загрязнения

Степень загрязнения также должна влиять на то, как ты будешь разделять одежду. Сильно загрязненные или окрашенные вещи следует стирать отдельно от менее загрязненных, чтобы предотвратить перенос грязи и бактерий на более чистые вещи. Например, рабочая форма или одежда для тренировок должны иметь собственный цикл стирки.

3. Отдельно по типу ткани

Разные ткани требуют разного уровня ухода. Поэтому, чтобы ответить на вопрос, как разделить белье, учти следующее: отделяй деликатные ткани, такие как шелк и кружево, от более плотных тканей, таких как хлопок и джинсовая ткань. Одновременная стирка белья из тяжелых и легких тканей может привести к тому, что во время цикла стирки одна из них повредит более чувствительные ткани. Кроме того, некоторые материалы, такие как шерсть, могут потребовать особого ухода и специальных программ стирки.

Используй мешки для деликатной стирки

Для деликатных вещей, таких как нижнее белье, тонкие ткани или одежда с украшениями, используй сетчатые мешки для стирки. Они защищают деликатные ткани от зацепок и повреждений.

Рассмотри возможность использования определенных циклов

Многие современные стиральные машины предлагают разнообразные циклы стирки, предназначенные для разных типов тканей и уровней загрязнения. Используй деликатный режим для тонкой одежды, интенсивный – для стойких пятен, а цикл для спортивной одежды – для материалов, требующих глубокой очистки.



Выбери оптимальный режим стирки / Фото freepik

4. Обращай внимание на детали

Тщательно проверяй одежду на наличие посторонних предметов в карманах, таких как монеты, билеты или жевательная резинка, которые могут вызвать проблемы во время стирки. Также обязательно застегивай молнии и пуговицы, чтобы они не зацепились за другую одежду и не повредили ткань.

Помни также, что перегруженная машина не будет эффективно стирать и может вызвать дополнительный износ как одежды, так и прибора. Стирай с умеренной загрузкой, чтобы обеспечить свободное перемещение вещей и правильное распределение моющего средства.

5. Предварительно обрабатывай пятна

Перед тем, как бросить одежду в стиральную машину, обрати внимание на пятна. Предварительная обработка стойких пятен может существенно повлиять на конечный результат. Твоего стирального порошка недостаточно. Используй пятновыводители, чтобы обработать загрязненные участки. Оставь средство минимум на 30 минут перед стиркой.

6. Проверяй этикетки по уходу

Наконец, всегда проверяй этикетки с рекомендациями по уходу за одеждой, которую ты разделил. Это поможет тебе убедиться, что ты сделал все правильно. Они содержат ценную информацию о том, как стирать каждую вещь, включая рекомендуемую температуру воды, а также о том, безопасно ли использовать стиральную машину, или нужно стирать вручную. Следуй инструкциям на этикетке, чтобы избежать повреждений, таких как усадка или потеря формы.



Нужно внимательно изучать этикетки / Фото wayhomestudio

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Теперь, когда ты знаешь, как разделить одежду для стирки, помни, что стирка не должна быть сложной. Следуя этим пяти простым шагам, ты сможешь защитить свою одежду от ненужных повреждений и сохранить ее в хорошем состоянии на дольше. Помни, что правильный уход за одеждой не только улучшает ее внешний вид и долговечность, но и является более устойчивой практикой, которая способствует заботе об окружающей среде.