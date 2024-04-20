Прання стане у рази легшим, якщо навчитися правильно розділяти одяг: ми розповімо тобі як

Якщо тобі цікаво, як сортувати білизну, це може здатися монотонним завданням, але при правильному підході ти зможеш уникнути багатьох поширених проблем, таких як знебарвлення, усадка і пошкодження тканини.

Правильне сортування одягу перед пранням має вирішальне значення для збереження його в ідеальному стані. Ось шість простих кроків, які змінять твою рутину прання, оптимізують догляд за гардеробом і подовжать термін служби твоїх речей.

Варте уваги Українці у мережі сходять з розуму від цих кросівок, і ми розповімо чому

1. Сортуй за кольором

Золоте правило, яке допоможе уникнути змішування кольорів і забруднення інших речей, – розділяти одяг за кольорами. Створи три окремі купи: одну для білого одягу, другу для світлих кольорів (наприклад, пастельних і бежевих тонів), а третю – для темних і яскравих кольорів. Таке розділення запобігає перенесенню кольору, що особливо важливо для нових речей, які можуть полиняти під час першого прання.



Передовсім слід розділити одяг за кольором / Фото krakenimages.com

2. Враховуй ступінь забруднення

Ступінь забруднення також має впливати на те, як ти будеш розділяти одяг. Сильно забруднені або пофарбовані речі слід прати окремо від менш забруднених, щоб запобігти перенесенню бруду та бактерій на чистіші речі. Наприклад, робоча форма або одяг для тренувань повинні мати власний цикл прання.

3. Окремо за типом тканини

Різні тканини вимагають різного рівня догляду. Тому, щоб відповісти на питання, як розділити білизну, врахуй таке: відокремлюй делікатні тканини, такі як шовк і мереживо, від цупкіших тканин, таких як бавовна і джинсова тканина. Одночасне прання білизни з важких і легких тканин може призвести до того, що під час циклу прання одна з них пошкодить більш чутливі тканини. Крім того, деякі матеріали, такі як вовна, можуть потребувати особливого догляду та спеціальних програм прання.

Використовуй мішки для делікатного прання

Для делікатних речей, таких як спідня білизна, тонкі тканини або одяг з оздобленням, використовуй сітчасті мішки для прання. Вони захищають делікатні тканини від зачіпок і пошкоджень.

Розглянь можливість використання певних циклів

Багато сучасних пральних машин пропонують різноманітні цикли прання, призначені для різних типів тканин і рівнів забруднення. Використовуй делікатний режим для тонкого одягу, інтенсивний – для стійких плям, а цикл для спортивного одягу – для матеріалів, що потребують глибокого очищення.



Обери оптимальний режим прання / Фото freepik

4. Звертай увагу на деталі

Ретельно перевіряй одяг на наявність сторонніх предметів у кишенях, таких як монети, квитки або жувальна гумка, які можуть спричинити проблеми під час прання. Також обов'язково застібай блискавки та ґудзики, щоб вони не зачепилися за інший одяг і не пошкодили тканину.

Пам'ятай також, що перевантажена машина не буде ефективно прати і може спричинити додатковий знос як одягу, так і приладу. Пери з помірним завантаженням, щоб забезпечити вільне переміщення речей і правильний розподіл мийного засобу.

5. Попередньо обробляй плями

Перед тим, як кинути одяг у пральну машину, зверни увагу на плями. Попередня обробка стійких плям може суттєво вплинути на кінцевий результат. Твого прального порошку недостатньо. Використовуй засоби для виведення плям, щоб обробити забруднені ділянки. Залиш засіб щонайменше на 30 хвилин перед пранням.

6. Перевіряй етикетки по догляду

Нарешті, завжди перевіряй етикетки з рекомендаціями по догляду за одягом, який ти розділив. Це допоможе тобі переконатися, що ти зробив усе правильно. Вони містять цінну інформацію про те, як прати кожну річ, включаючи рекомендовану температуру води, а також про те, чи безпечно використовувати пральну машину, чи потрібно прати вручну. Дотримуйся інструкцій на етикетці, щоб уникнути пошкоджень, таких як усадка або втрата форми.



Потрібно уважно вивчати етикетки / Фото wayhomestudio

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Тепер, коли ти знаєш, як розділити одяг для прання, пам'ятай, що прання не повинно бути складним. Дотримуючись цих п'яти простих кроків, ти зможеш захистити свій одяг від непотрібних пошкоджень і зберегти його в хорошому стані на довше. Пам'ятай, що правильний догляд за одягом не лише покращує його зовнішній вигляд і довговічність, але і є більш сталою практикою, яка сприяє турботі про навколишнє середовище.