Сожги 100 калорий за считанные минуты с помощью этих физических активностей

Поиск эффективного способа сжечь 100 калорий имеет решающее значение. Хотя мы можем считать себя активными, потому что занимаемся спортом два – три раза в неделю, классическое 8-часовое (или более) сидение за столом может быть вредным для нашего организма.

Пробежка или физические упражнения в обеденный перерыв – отличная идея. Но это не всегда возможно ежедневно; именно здесь на помощь приходит что-то другое, например, офисные упражнения. Мы говорим о полезном способе борьбы с сидячим образом жизни, то есть об упражнениях, которые можно выполнять для достижения фитнес-целей без необходимости посещать спортзал. На самом деле мы можем прекрасно сжигать калории дома, на работе и во время путешествий.

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Ты можешь выбирать упражнения в зависимости от того, сколько времени ты располагаешь и чего, по твоему мнению, требует твой организм. Здесь нет правильного или неправильного выбора, есть только разные варианты для достижения одной цели: двигаться. Количество калорий, которое твой организм потратит во время различных видов активности, зависит от нескольких факторов: веса, пола, возраста, состава тела и тому подобное. Мы описываем, сколько времени и какой активностью следует заниматься человеку, который весит 70 килограммов, чтобы сжечь 100 калорий. Ты можешь посчитать под свой вес, чтобы понять, сколько времени понадобится тебе.

Подъем по лестнице в течение 10 минут.

Занимайся йогой в течение 30 минут.

Ходи в течение 30 минут или быстрой походкой в течение 15 минут, или бегай в течение 10 минут.

Выполняй работу стоя, а не сидя.

Прыгай на скакалке в течение 7 минут.

Двигайся.

Подъем по лестнице

Почти всегда есть лестница, которой можно подняться, или на работе, дома или даже в отеле, когда ты путешествуешь. Подъем по лестнице в течение 10 минут сжигает 100 калорий. Усилие при подъеме позволяет тренировать силу, мощь и выносливость. Это важный стимул для ягодиц и, в частности, для средней ягодичной мышцы. Кроме того, подъем по лестнице включает моменты, когда мы используем силу одной ноги, отталкиваясь вверх и одновременно сохраняя равновесие. Это приводит к тренировке мышц-стабилизаторов, которые стабилизируют суставы (в таком случае ног), помогая сохранять равновесие во время выполнения движений.



Подъем по лестнице позволяет эффективно сжигать калории / Фото freepik

Преимущество заключается в том, что большая стабильность снижает частоту травм, особенно травм коленей. И, в конце концов, подъем по лестнице, как и бег по лестнице, заставляет сердце биться быстрее, а дыхание учащаться, что приводит к прогрессивному увеличению максимального объема кислорода, потребляемого за одну минуту (более известного как VO2max). Коротко говоря, это все о преимуществах.

Занятия йогой

Йога – это древняя практика, которая предлагает значительные преимущества для физического и психического здоровья и может помочь тебе сжигать калории и оставаться в форме. На самом деле йога стимулирует метаболизм с помощью техник глубокого дыхания и увеличивает потребление калорий даже в состоянии покоя. Но она также активизирует мышцы, привлекая различные группы мышц. Изометрические сокращения в позах йоги сжигают калории и укрепляют тело.

И тебе не нужно много времени: даже короткие занятия йогой могут способствовать общему потреблению калорий в течение дня. А если тебе нужно что-то большее, более интенсивным вариантом может стать пауэр-йога, которая тонизирует мышцы и способствует похудению.

Ходьба

Ходьба сжигает калории. Взрослый человек среднего веса и роста, который ходит в обычном темпе в течение часа по ровной поверхности, сжигает примерно 150 – 190 калорий. Если ходьба быстрая, эта цифра постепенно увеличивается до 250 – 300. И если у тебя нет времени, найди его. Когда есть возможность, отвечай на телефонные звонки на ходу. Или ты можешь ходить во время рабочих звонков, просто прогуливаясь по офису. Делай это в течение двух 15-минутных разговоров в день, чтобы сжечь 100 калорий.



Ходи больше пешком / Фото pressfoto

Стой

Диван – враг нашего метаболизма. Просто потому, что ты сжигаешь примерно на 10 калорий больше за каждые 10 минут, проведенные стоя вместо того, чтобы сидеть в офисе. Ты также можешь дольше стоять дома, например, во время просмотра телевизора или чтения. Так, на диване удобнее. Но выходи из господствующей логики отдыха любой ценой.

Скакалка

Мы все делали это в своей жизни, играя в детстве или чуть старше, когда поняли, что прыжки на скакалке – это очень интенсивное сердечно-сосудистое упражнение, которое практикуют как разминку, а не только в боксе.

"По интенсивности его можно считать таким же, как бег и степ, но если практиковать его регулярно, оно может быть еще более эффективным и полноценным и давать лучшие результаты за короткое время", – говорит Анджело Брандини, персональный тренер по активному функциональному тренингу в Милане.



Прыжки со скакалкой – эффективное кардио / Фото Prostooleh

Кроме того, прыжки на скакалке – это простое упражнение, которое можно выполнять где угодно: классическая тренировка, которая является основным элементом боксерских залов по всему миру, а также кроссфита. Скакалка – неотъемлемый компонент идеальной программы кардио- и силовых тренировок.

Верь или нет, но прыжки на скакалке – это упражнение для всего тела, которое способно за короткое время сжечь много калорий и при этом положительно повлиять на здоровье – от улучшения физической формы до сердечно-сосудистой системы и даже увеличения прочности костей. Прыжки на скакалке – это сжигание примерно от 667 до 990 калорий в час со скоростью 120 прыжков в минуту. Это много за 60 секунд, но не невозможно, что делает это упражнение основным для многих спортсменов.

Всегда оставайся активным

Здоровый и активный образ жизни – это основа всего. И для этого не нужно много. Если ты дома, потанцуй – тридцать минут непринужденных танцев сжигают примерно 165 калорий. У тебя есть дом, который нужно убрать? Верь или нет, но домашняя работа может быть эффективной тренировкой. Обычная домашняя работа сжигает около 100 калорий за 30 минут.

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Воспользуйся этими физическими активностями, чтобы избавиться от лишних калорий. Тебе однозначно понравится результат, которого ты достигнешь!

Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Если тебе нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.