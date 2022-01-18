Какую черту нужно прокачать, чтобы подарить ей самый лучший секс

Никто не будет спорить с тем фактом, что представить счастливые отношения без секса невозможно. Поэтому эксперты годами изучали механизмы, позволяющие одним парам быть довольными своей интимной жизнью годами.

До сих пор одной из выявленных причин была личность членов пары. А именно то, что экстраверты обычно демонстрировали большее сексуальное удовольствие. Мол, пары, в которых каждый – экстраверт, обречены на счастье в отношениях даже после многих лет.

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Объяснение, которое давали эксперты, имело смысл: экстраверты обычно имеют больше опыта, встречаются с большим количеством людей, что позволяет им иметь больше сексуальных партнеров в течение жизни. Это и дает им возможность переносить этот опыт в свои отношения. Но не только на экстравертности держатся счастливые отношения.

Эта черта делает тебя лучшим в сексе

Со всем тем, психолог из Университета Канады, Эрик Ту решил провести исследование. Его цель: уточнить личностные характеристики, которые делают мужчин самыми лучшими в сексе и, кроме того, поддерживают сексуальное удовольствие в длительных отношениях.

Так что эксперт и его команда пришли к выводу, что ключевая черта, которую они искали – харизма. Харизматические мужчины привлекательны, склонны быть хорошими лидерами и, по словам опрошенных, очень внимательно относятся к потребностям своих партнеров.

Именно это внимание к потребностям делало партнеров более удовлетворенными в сексуальном плане и отношениях в целом.



Харизматические мужчины дарят женщинам максимум удовольствия / Фото We-Vibe Toys

Как можно быть более харизматичным в постели? Профессор психологии Дэвид Ладден поделился несколькими советами. В частности:

делиться своими чувствами,

ничего не скрывать,

слушать, что хочет сказать твой партнер,

а также сосредоточиться на нуждах другого человека.

Что касается последнего совета, то он работает очень просто. Если ты делаешь это, то, скорее всего, получаешь то же в ответ. Согласись, это положительно влияет не только на интимную жизнь, но и на отношения в целом.

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Как видишь, достаточно прокачать одну черту, чтобы дарить и получать еще большее удовольствие от отношений. И говорится, как ты сам прекрасно понимаешь, не только об интимной их стороне!