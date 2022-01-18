Яку рису потрібно прокачати, щоб подарувати їй найкращий секс

Ніхто не сперечатиметься з тим фактом, що уявити щасливі стосунки без сексу неможливо. Тому експерти роками вивчали механізми, які дозволяють одним парам бути задоволеними своїм інтимним життям роками.

Досі однією з виявлених причин була особистість членів пари. А саме те, що екстраверти зазвичай демонстрували більше сексуального задоволення. Тож, мовляв, пари, в яких кожен – екстраверт, приречені на щастя у стосунках навіть після багатьох років.

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Пояснення, яке давали експерти, мало сенс: екстраверти зазвичай мають більше досвіду, зустрічаються з великою кількістю людей, і це дозволяє їм мати більше сексуальних партнерів протягом життя. Це й дарує їм можливість переносити цей досвід у свої стосунки. Але не лише на екстравертності тримаються щасливі стосунки.

Ця риса робить тебе найкращим у сексі

З усім тим, психолог з Університету Канади, Ерік Ту вирішив провести дослідження. Його мета: уточнити особистісні характеристики, які роблять людей найкращими у сексі і, крім того, підтримують сексуальне задоволення у тривалих стосунках.

Тож експерт і його команда дійшли до висновку, що ключова риса, яку вони шукали, – харизма. Харизматичні люди привабливі, схильні бути добрими лідерами і, за словами опитаних, дуже уважно ставляться до потреб своїх партнерів.

Саме ця увага до потреб робила їхніх партнерів більш задоволеними у сексуальному плані й стосунках загалом.



Харизматичні чоловіки дарують жінкам максимум задоволення / Фото We-Vibe Toys

Як можна бути більш харизматичним у ліжку? Професор психології Девід Ладден поділився кількома порадами. Зокрема:

ділитися своїми почуттями,

нічого не приховувати,

слухати, що хоче сказати твій партнер,

а також зосередитися на потребах іншої людини.

Що стосується останньої поради, то вона працює дуже просто. Якщо ти робиш це, то, швидше за все, отримуєш те ж у відповідь. Погодься, це позитивно впливає не лише на інтимне життя, а й на стосунки загалом.

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Як бачиш, достатньо прокачати одну рису, щоб дарувати й отримувати ще більше задоволення від стосунків. І мовиться, як ти сам чудово розумієш, не лише про інтимну їхню сторону!