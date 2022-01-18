Яку рису потрібно прокачати, щоб подарувати їй найкращий секс
Джерело:GQ
Ніхто не сперечатиметься з тим фактом, що уявити щасливі стосунки без сексу неможливо. Тому експерти роками вивчали механізми, які дозволяють одним парам бути задоволеними своїм інтимним життям роками.
Досі однією з виявлених причин була особистість членів пари. А саме те, що екстраверти зазвичай демонстрували більше сексуального задоволення. Тож, мовляв, пари, в яких кожен – екстраверт, приречені на щастя у стосунках навіть після багатьох років.
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Пояснення, яке давали експерти, мало сенс: екстраверти зазвичай мають більше досвіду, зустрічаються з великою кількістю людей, і це дозволяє їм мати більше сексуальних партнерів протягом життя. Це й дарує їм можливість переносити цей досвід у свої стосунки. Але не лише на екстравертності тримаються щасливі стосунки.
Ця риса робить тебе найкращим у сексі
З усім тим, психолог з Університету Канади, Ерік Ту вирішив провести дослідження. Його мета: уточнити особистісні характеристики, які роблять людей найкращими у сексі і, крім того, підтримують сексуальне задоволення у тривалих стосунках.
Тож експерт і його команда дійшли до висновку, що ключова риса, яку вони шукали, – харизма. Харизматичні люди привабливі, схильні бути добрими лідерами і, за словами опитаних, дуже уважно ставляться до потреб своїх партнерів.
- Саме ця увага до потреб робила їхніх партнерів більш задоволеними у сексуальному плані й стосунках загалом.
Харизматичні чоловіки дарують жінкам максимум задоволення / Фото We-Vibe Toys
Як можна бути більш харизматичним у ліжку? Професор психології Девід Ладден поділився кількома порадами. Зокрема:
- ділитися своїми почуттями,
- нічого не приховувати,
- слухати, що хоче сказати твій партнер,
- а також зосередитися на потребах іншої людини.
Що стосується останньої поради, то вона працює дуже просто. Якщо ти робиш це, то, швидше за все, отримуєш те ж у відповідь. Погодься, це позитивно впливає не лише на інтимне життя, а й на стосунки загалом.
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Як бачиш, достатньо прокачати одну рису, щоб дарувати й отримувати ще більше задоволення від стосунків. І мовиться, як ти сам чудово розумієш, не лише про інтимну їхню сторону!