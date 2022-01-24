Катарина Мазепа с обнаженным бюстом показала, как нужно есть мороженое

На этот раз под нашим прицелом невероятна Катарина Мазепа. Красавица не устает радовать нас и своих подписчиков горячими фотографиями, которые она публикует регулярно.

На этот раз обладательница титула "Мисс Вена" показала, как нужно правильно есть мороженое. Удивительно, что оно не растаяло при создании кадра, которым Катарина Мазепа поделилась в сети.

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А все потому, что на фотографии она позирует в коротеньких джинсовых шортиках, а также укороченном розовом свитере. Последний позволяет достаточно налюбоваться не только стальным прессом нашей героини, но и ее бюстом.

"Они могут украсть рецепт, но вкус никогда не будет таким же", – написала она под публикацией.

Мы, конечно же, не очень поняли ребус Катарины Мазепы. Да и не уверены, что нужно заострять внимание на этом. В то же время мы бы очень хотели быть на месте ведерка с мороженым, которое красавица держит в руках. Солидарны с нами ее подписчики, оставившие множество лайков, а также комментариев:

"Твоя красота завораживает";

"Лучшее фото, которое я видел за все время";

"Ты совершенно удивительная";

"Потрясающая крошка";

"Ты очень красивая. Я влюблен в тебя";

"Ты моя самая заветная мечта";

"Самая соблазнительная женщина в сети";

"Ты украла мое сердце";

"В твоих бездонных глазах можно утонуть";

"Волшебная и сексуальная";

"Девочка, я в восторге от тебя".



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