Когда ходил в спортзал не просто так: крутые секс-позы для сильных парней

Хорошо быть в форме. Это сохраняет твоё сердце здоровым, а твоего врача – спокойным. Это также помогает сохранять отличный внешний вид. А еще положительно влияет на интимную жизнь. Гарантируем, твоя девушка получит еще больше удовольствия.

Отличная физическая форма позволяет не только дольше заниматься сексом. Она еще и способствует возможности выбирать интересные и довольно смелые позиции. Врач Лори Берман поделился перечнем движений, которые могут взять на вооружение сильные парни!

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Восходящее солнце

Считай это сложной версией миссионерской позиции. В этом положении твоя партнерша ложится перед тобой на кровать или диван, а ты стоишь.

"Используй руки, чтобы поднять ее бедра, пока ты проникаешь в нее. Эта позиция требует сильных бицепсов и контроля мышц кора", – объясняет Берман.



Твоя физическая форма позволит разнообразить интимную жизнь / Фото Unsplash

Постоянное приветствие

Эта позиция требует тяжелой работы. Для начала стань. Когда будешь готов, подними партнершу и попроси ее обернуть ноги вокруг твоей талии. А потом войди в нее.

"Может быть полезно попробовать это положение у стены или двери, чтобы твоя партнерша могла на что-то опереться. Эта позиция требует много сил", – добавляет Берман.

Тачка

Старая, но хорошая позиция. Пусть твоя партнерша станет на колени перед тобой на кровати, диване или на полу. Затем подними ее ноги, будто ты участвуешь в гонке с тачками.

"Она будет опираться на руки или может использовать локти. Весь тяжелый труд будет за тобой", – объясняет врач.

Карусель

Встань на колени или сядь, скрестив ноги. Для этой позиции идеально подойдет пол, но можно попробовать и на кровати. Главное, чтобы матрас был не слишком мягким. Девушка должна опуститься на твои колени, поставив каждую ногу по обе стороны твоего тела.

"Тебе понадобится определенное сопротивление. В этом положении в твоей партнерши будет много контроля, но ты будешь много работать нижней частью тела, особенно, если опираешься на руки или локти", – добавляет он.



Твоя партнерша получит еще больше удовольствия во время секса / Фото Unsplash

Подвесные ножницы

Тебе стоит сесть. Попроси свою партнершу принять положение планки на стороне, будто она собирается обрабатывать косые мышцы живота. Подними ее верхнюю часть ноги, чтобы ты мог проникнуть в нее. Вместо этого она продолжает опираться на ладонь или локоть. Она также может опуститься на колени, если ей так удобнее.

"Мужчина в такой позе действительно должен помогать удерживать большую часть веса ее тела, а также задавать ритм и глубину проникновения", – подчеркивает Берман.

Трапеция

Берман отмечает, что эта позиция подходит для смелых. Полежи свою партнершу ближе к краю кровати так, будто она готова отклониться назад. Верхняя часть ее тела практически падает с кровати. По мере того, как ты проникаешь в партнершу, держи ее запястья руками и мягко откинься назад.

"В этой эротической позе можно очень глубоко проникнуть. А в твоей партнерши будет ощущение, что она почти повисла в воздухе", – объясняет врач.

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Возьми на вооружение эти крутые секс-позиции. Ты же не зря ходишь трижды в неделю в спортзал. Пора наконец увидеть, на что способна фактура, которую ты уже успел нарастить!