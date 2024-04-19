Экстремально короткие шорты снова в игре: в сети определились с их длиной

Если верить международным подиумам, в этом году шорты будут очень короткими. Что это значит? Что значит "очень короткие" шорты?

Нынешние модели бесстыдно поднимаются по ноге до середины бедра. На самом деле кажется, что с повышением температуры демонстрировать свои квадрицепсы станет новым трендом. На первый взгляд, может показаться шокирующим видеть столько плоти на дисплее, но эта дискуссия далеко не нова.

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Еще в 2021 году фото актера Майло Вентимилья, который выходил из спортзала в Западном Голливуде, заставило мир поднять брови. Звезда сериала "Это мы" был одет в закатанную до плеч футболку в стиле музыкального мерча, классические кроссовки Converse Chuck Taylor All Star и шорты, которые четко показывали, что он не пропускает ни одного дня тренировок для ног.

Примерно в том же году Пол Мескаль попал в центр внимания благодаря сериалу "Нормальные люди". Актер стал сенсацией момента, и каждый его выход в свет был тщательно изучен до последнего миллиметра. Именно тогда мы открыли для себя его вкус к ретро-образу и, особенно, к очень коротким шортам, которые он продолжает носить по сей день.

Короткие шорты возвращаются

И как бы странно это не звучало, это не первый случай в истории, когда короткие мужские шорты появились на сцене. – Еще в 60-х и 70-х годах прошлого века считалось, что чем короче шорты, тем более мужественным является их владелец. Неужели сейчас мы более ретроградные, чем в прошлом?

Стив МакКуин, Джон Кеннеди, Джеймс Бонд Шона Коннери или Джо Макинрой и Стэн Смит на теннисных кортах позволяли ткани штанов спускаться до середины бедра, чтобы продемонстрировать свои накачанные мышцы и морской загар.



Мужские шорты стали безумно популярными на подиумах / Скриншот GQ

Оглядываться на историю – это, конечно, хорошо, но речь идет о настоящем: носить их или нет? Если мы бегло взглянем на подиумы, то увидим, что среди всех предложений есть множество вариантов очень коротких шорт: Dior Men, Fendi, AMI, Alexander McQueen, Balmain, Botter, Dries Van Noten, Egonlab, Hermès, Ludovic de Saint Sernin, Prada, Rhude, Valentino, Versace, Wales Bonner... и этот список можно продолжать бесконечно. Конечно, пока тренды остаются на подиуме или в ретро-фантастике, мы в безопасности, но когда они решаются спуститься на улицу, все меняется.



Мужские шорты стали безумно популярными на подиумах / Скриншот GQ

По словам Сэма Лоббана, вице-президента по мужской моде американского универмага роскоши Nordstrom, шорты Baggies от Patagonia, плавательный костюм, который клиенты также носят как шорты, всегда является одним из самых продаваемых товаров, и это при том, что их длина едва достигает 13 сантиметров. Между тем Todd Snyder несколько лет назад решил укоротить свои 23-сантиметровые шорты до 18 сантиметров, что привело к увеличению продаж в этой категории на 65%. И все же, бренд до сих пор получает от пяти до десяти запросов в неделю на укороченные шорты.



Мужские шорты стали безумно популярными на подиумах / Скриншот GQ

В сети в восторге от коротких шортов

И на этом не останавливается. Прошлым летом тикток, модная социальная сеть для поколения Z, распространила тренд о том, что оптимальная длина шорт – 5 дюймов (12,7 сантиметра), раскритиковав все, что длиннее этой отметки. Учитывая, что это поколение сейчас является законодателем моды – о чем свидетельствует рост продаж серых спортивных штанов – и что через несколько лет на них будет приходиться 40% роскошных покупок, возможно, им стоит уделить немного внимания.

То есть у нас нет другого выхода, кроме коротких шорт? Совсем нет. Подиумы играют с крайностями, и хотя они представляют нам наиболее ретро-версию шорт-бермудов, они также продолжают использовать безумную уличную одежду, которая доминировала в течение последнего модного десятилетия. Итак, мы идем к красивому полюсу, а другим типом шорт, которые будут бороться за трон уличной одежды этим летом, будут, опять же, шорты, падающие до колена – и даже немного дальше – те, напоминающие нам об эстетике RnB 90-х и 2000-х годов.



Параллельно популярность приобретают шорты-бермуды / Скриншот GQ

Примерами такой двойственности бермудов в 2024 году являются такие бренды, как Dsquared2, Louis Vuitton, Givenchy или JW Anderson, которые, не моргнув, увеличивают и уменьшают длину штанин от верхней части бедра до колена, чтобы иметь в гардеробе все варианты. Но, конечно, есть и те, кто довольствуется мешковатыми шортами, чтобы провести лето в длинном и мешковатом образе. Так делают Zegna, Amiri, Comme Des Garçons, Etro, Missoni или Neil Barrett.

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Коротко говоря, тренды существуют для того, чтобы подстраиваться под нас, а не наоборот. Со всем тем, короткие шорты – это вариант. Кажется, что, вероятнее всего, их быстро подхватит самая молодая молодежь, которая уже планирует после зимы в серых спортивных штанах снова заполонить социальные сети своими очень короткими шортами. Карты на стол, каждый может носить ту длину, которая лучше всего соответствует его стилю.