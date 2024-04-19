Екстремально короткі шорти знову у грі: у мережі визначилися з їхньою довжиною

Якщо вірити міжнародним подіумам, цього року шорти будуть дуже короткими. Що це означає? Що означає "дуже короткі" шорти?

Цьогорічні моделі безсоромно підіймаються по нозі до середини стегна. Насправді здається, що з підвищенням температури демонструвати свої квадрицепси стане новим трендом. На перший погляд, може здатися шокуючим бачити стільки плоті на дисплеї, але ця дискусія далеко не нова.

Варте уваги Українці у мережі сходять з розуму від цих кросівок, і ми розповімо чому

Ще у 2021 році фото актора Майло Вентімілья, який виходив зі спортзалу в Західному Голлівуді, змусило світ підняти брови. Зірка серіалу "Це ми" був одягнений у засукану до плечей футболку в стилі музичного мерчу, класичні кросівки Converse Chuck Taylor All Star і шорти, які чітко показували, що він не пропускає жодного дня тренувань для ніг.

Приблизно того ж року Пол Мескаль потрапив у центр уваги завдяки серіалу "Нормальні люди". Актор став сенсацією моменту, і кожен його вихід у світ був ретельно вивчений до останнього міліметра. Саме тоді ми відкрили для себе його смак до ретро-образу і, особливо, до дуже коротких шортів, які він продовжує носити донині.

Короткі шорти повертаються

І як би дивно це не звучало, це не перший випадок в історії, коли короткі чоловічі шорти з'явилися на сцені. Ще у 60 – 70-х роках минулого століття вважалося, що чим коротші шорти, тим більш мужнім є їхній власник. Невже зараз ми більш ретроградні, ніж у минулому?

Стів МакКвін, Джон Кеннеді, Джеймс Бонд Шона Коннері або Джо Макінрой і Стен Сміт на тенісних кортах дозволяли тканині штанів спускатися до середини стегна, щоб продемонструвати свої накачані м'язи і морську засмагу.



Чоловічі шорти стали шалено популярними на подіумах / Скриншот GQ

Озиратися на історію – це, звісно, добре, але мова йде про сьогодення: носити їх чи ні? Якщо ми побіжно поглянемо на подіуми, то побачимо, що серед усіх пропозицій є безліч варіантів дуже коротких шортів: Dior Men, Fendi, AMI, Alexander McQueen, Balmain, Botter, Dries Van Noten, Egonlab, Hermès, Ludovic de Saint Sernin, Prada, Rhude, Valentino, Versace, Wales Bonner... і цей список можна продовжувати нескінченно. Звичайно, поки тренди залишаються на подіумі або в ретро-фантастиці, ми в безпеці, але коли вони наважуються спуститися на вулицю, все змінюється.



Чоловічі шорти стали шалено популярними на подіумах / Скриншот GQ

За словами Сема Лоббана, віцепрезидента з чоловічої моди американського універмагу розкоші Nordstrom, шорти Baggies від Patagonia, плавальний костюм, який клієнти також носять як шорти, завжди є одним з найбільш продаваних товарів, і це при тому, що їхня довжина ледь сягає 13 сантиметрів. Тим часом Todd Snyder кілька років тому вирішив вкоротити свої 23-сантиметрові шорти до 18 сантиметрів, що призвело до збільшення продажів у цій категорії на 65%. І все ж, бренд досі отримує від п'яти до десяти запитів на тиждень на укорочені шорти.



Чоловічі шорти стали шалено популярними на подіумах / Скриншот GQ

У мережі в захваті від коротких шортів

І на цьому не зупиняється. Минулого літа тікток, модна соціальна мережа для покоління Z, поширила тренд про те, що оптимальна довжина шортів – 5 дюймів (12,7 сантиметра), розкритикувавши все, що довше цієї позначки. Враховуючи, що це покоління зараз є законодавцем моди – про що свідчить зростання продажів сірих спортивних штанів – і що через кілька років на них припадатиме 40% розкішних покупок, можливо, їм варто приділити трохи уваги.

Тобто у нас немає іншого виходу, окрім коротких шортів? Зовсім ні. Подіуми грають з крайнощами, і хоча вони представляють нам найбільш ретро-версію шортів-бермудів, вони також продовжують використовувати шалений вуличний одяг, який домінував протягом останнього модного десятиліття. Отже, ми йдемо до красивого полюса, а іншим типом шортів, які боротимуться за трон вуличного одягу цього літа, будуть, знову ж таки, шорти, що падають до коліна – і навіть трохи далі – ті, що нагадують нам про естетику RnB 90-х і 2000-х років.



Паралельно популярності набувають шорти-бермуди / Скриншот GQ

Прикладами такої подвійності бермудів у 2024 році є такі бренди, як Dsquared2, Louis Vuitton, Givenchy або JW Anderson, які, не моргнувши, збільшують і зменшують довжину штанин від верхньої частини стегна до коліна, щоб мати в гардеробі всі варіанти. Але, звичайно, є й ті, хто задовольняється мішкуватими шортами, щоб провести літо в довгому і мішкуватому образі. Так роблять Zegna, Amiri, Comme Des Garçons, Etro, Missoni або Neil Barrett.

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Коротко кажучи, тренди існують для того, щоб підлаштовуватися під нас, а не навпаки. З усім тим, короткі шорти – це варіант. Здається, що, найімовірніше, їх швидко підхопить наймолодша молодь, яка вже планує після зими у сірих спортивних штанах знову заполонити соціальні мережі своїми дуже короткими шортами. Карти на стіл, кожен може носити ту довжину, яка найкраще відповідає його стилю.