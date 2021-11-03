Короткий топ едва прикрыл грудь: модель Теран Хилоу в очередной раз взбудоражила сеть
Источник:инстаграм Теран Хилоу
Приятно, когда в инстаграме есть за кем следить. Вот, например, Теран Хилоу. Американская модель не только может похвастаться идеальным телом, но и регулярно публикует фотографии, которые мгновенно становятся безумно популярными. Не стал исключением и пост, которым Men 24 рекомендует насладиться.
На фотографии, которой поделилась Теран Хилоу, красавица позирует на фоне моря. Эффектный кадр модель сделала в крошечном бикини и топе, едва прикрывающем ее пышный бюст. Неудивительно, что поклонники в восторге!
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"Снова потеряла свои очки", – написала она под публикацией.
Подписчики Теран Хилоу не слишком расстроились из-за отсутствия очков в кадре. Вместо них их порадовала сама модель и ее невероятные изгибы. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также огромное количество комментариев. Традиционно, лови лучшие из них:
- "Как всегда горячая";
- "Я восхищен тобой, Теран";
- "Абсолютно потрясающая";
- "Солнце любит тебя, красавица";
- "Горячая и невероятная";
- "Сексуальная позиция";
- "Какое же у тебя красивое тело";
- "Ты кажешься жарче, чем само солнце".
Теран Хилоу показала подписчикам свой пышный бюст / Фото из инстаграма Хилоу
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Следить за Теран Хилоу в инстаграме – сплошное удовольствие. Мы рекомендуем подписаться на американскую модель. Ты ведь не хочешь пропустить свежую порцию горяченького от нее?