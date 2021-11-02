Не стал исключением ее последний пост. На нем Джада Фолча позирует в соблазнительном купальнике на фоне бассейна. Неудивительно, что поклонники тату-мастерицы в восторге от горячей серии фото!

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"Публикуйте фото, полностью соответствующие тематике климатических условий", – написала она под публикацией.

Кадры Джады Фолчи безумно понравились ее поклонникам. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также множество комментариев, которые они оставили под постом тату-мастера. Традиционно, лови лучшие из них:

  • "Очень красивые фотографии";
  • "Джада, ты просто потрясающая";
  • "Действительно красиво и сексуально";
  • "На этих фотографиях все вокруг буквально нагревается";
  • "Тебе этот цвет очень подходит, кроха";
  • "Твое тело – настоящее сокровище";
  • "Как можно быть столь привлекательной?".

Джада Фолча снялась в соблазнительном купальнике
Джада Фолча в купальнике взбудоражила пользователей сети / Фото из инстаграма Фолчи

Джада Фолча снялась в соблазнительном купальнике
Джада Фолча в купальнике взбудоражила пользователей сети / Фото из инстаграма Фолчи

Джада Фолча снялась в соблазнительном купальнике
Джада Фолча в купальнике взбудоражила пользователей сети / Фото из инстаграма Фолчи

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Джада Фолча вызывает неподдельный восторг. Поэтому мы буквально призываем тебя подписаться на сексуальную тату-мастерицу. Гарантируем тебе понравятся фотографии, которые она регулярно публикует на своем инстаграме.