Красим ногти и читаем роман: остроумные идеи для креативного первого свидания

Разжечь пламя чего-то серьезного уже на первом свидании – задача не из простых. Независимо от того, переписывалась ли пара только, является ли частью одной группы друзей, или от других внешних обстоятельств.

Все это исчезает, когда человек оказывается перед сложным выбором: а что же, собственно, делать на первом свидании? Что ж, есть несколько и даже больше интересных идей, которые можно в этом случае применить.

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Креативные первые свидания: подборка из 10 остроумных советов

Посетите художественную галерею. Ничто так не стимулирует творчество, как осмотр чужих мастерских работ. К тому же вокруг вас будет множество тем для разговоров.

Ничто так не стимулирует творчество, как осмотр чужих мастерских работ. К тому же вокруг вас будет множество тем для разговоров. Примите участие в мастер-классе по рисованию. Поверьте, даже самые нетворческие люди на планете способны создать что-то красивое.

Поверьте, даже самые нетворческие люди на планете способны создать что-то красивое. Приготовьте еду вместе. Независимо от того, следующий ли ты Джейми Оливер, или больше похож на манекен, когда на кухне, создание чего-то вкусненького вместе – это вкусное свидание.

Независимо от того, следующий ли ты Джейми Оливер, или больше похож на манекен, когда на кухне, создание чего-то вкусненького вместе – это вкусное свидание. Выучите танец из тиктока. Да, вы будете смешно выглядеть. И это чудесно, так как является едва ли не лучшим способом преодолеть волнение на первом свидании.

Да, вы будете смешно выглядеть. И это чудесно, так как является едва ли не лучшим способом преодолеть волнение на первом свидании. Возьмитесь за рукоделие. Даже если вы не из тех, кто делает все своими руками, достаньте материалы и сделайте что-то. Даже если искры не полетят, у вас будет что показать.

Даже если вы не из тех, кто делает все своими руками, достаньте материалы и сделайте что-то. Даже если искры не полетят, у вас будет что показать. Спойте караоке. Либо ты поразишь половинку своим певческим талантом, или будете вместе смеяться.

Либо ты поразишь половинку своим певческим талантом, или будете вместе смеяться. Покрасьте друг другу ногти. Свежий маникюр или педикюр заставляет каждого чувствовать себя новым человеком, а еще – заставляет сосредотачиваться друг на друге.

Свежий маникюр или педикюр заставляет каждого чувствовать себя новым человеком, а еще – заставляет сосредотачиваться друг на друге. Почитайте вместе романтический роман. Это же, по сути, инструкция к любви, не так ли? И чем пикантнее, тем лучше.

Это же, по сути, инструкция к любви, не так ли? И чем пикантнее, тем лучше. Поспорьте о мелочах. У каждого из нас есть по крайней мере одна тема, на которую мы можем говорить часами.

У каждого из нас есть по крайней мере одна тема, на которую мы можем говорить часами. Удивляйте продавцов. Бросьте вызов друг другу, чтобы найти самый странный, самый крутой или самый страшный предмет в магазине.

Хорошее первое свидание требует организованного подхода с правильными идеями / Фото marymarkevich@freepik

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