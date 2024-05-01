Как сделать так, чтобы последних не было или хотя бы крайне убавилось? Есть несколько советов для парней, что можно и чего нельзя делать, чтобы убедиться, что они совершенно точно произведут впечатление на первом свидании.

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Правила первого свидания, которые тебе необходимо знать

Приходи вовремя. Сообщение "Давай встретимся! Только я не уверен, когда" не может через минуту превратиться в "Я уже вызываю такси". Нужно договариваться и придерживаться тайминга.

Сообщение "Давай встретимся! Только я не уверен, когда" не может через минуту превратиться в "Я уже вызываю такси". Нужно договариваться и придерживаться тайминга. Изучи все как следует. Может, это звучит немного жутко, но на самом деле ничего сложного здесь нет: условно, если ты познакомился через приложение, полезно сделать быстрое сканирование в интернете перед встречей. Прочитай профиль, возможно, к примеру, там указано о приверженности к вегетарианству, а ты хотел сводить человека в стейкхаус.

Может, это звучит немного жутко, но на самом деле ничего сложного здесь нет: условно, если ты познакомился через приложение, полезно сделать быстрое сканирование в интернете перед встречей. Прочитай профиль, возможно, к примеру, там указано о приверженности к вегетарианству, а ты хотел сводить человека в стейкхаус. Используй имя. Время от времени произноси имя твоей пары в предложении. Это особенно важно в мире знакомств в интернете, которые бывают действительно обезличенными. "Итак, Наташа, ты из Львова. Что привело тебя на побережье Днепра?" звучит гораздо заботливее, чем "Так ты из Львова? Почему ты здесь?"

Время от времени произноси имя твоей пары в предложении. Это особенно важно в мире знакомств в интернете, которые бывают действительно обезличенными. "Итак, Наташа, ты из Львова. Что привело тебя на побережье Днепра?" звучит гораздо заботливее, чем "Так ты из Львова? Почему ты здесь?" Не спрашивай о "номере". Это не о номере телефона, а о том, какой ты по счету среди знакомств. Первое ли это первое свидание для человека или сорок первое, не имеет значения, ведь оно является первым с тобой.

Это не о номере телефона, а о том, какой ты по счету среди знакомств. Первое ли это первое свидание для человека или сорок первое, не имеет значения, ведь оно является первым с тобой. Но задавай вопросы. Говорят, женщины более социализированы и выполняют большую часть работы по поддержанию разговора. Но это не будет означать, что их собеседник – самый интересный мужчина в мире. Надо задавать и свои вопросы!

Первые свидания бывают очень разными, но есть способы сделать их лучше / Фото freepik

Не напивайся и не накуривайся. Если нужно выпить перед свиданием таблетку против нервов или рюмочку виски, это можно понять. Но не приходи на свидание в таком состоянии, когда уже не можешь поддерживать разговор.

Если нужно выпить перед свиданием таблетку против нервов или рюмочку виски, это можно понять. Но не приходи на свидание в таком состоянии, когда уже не можешь поддерживать разговор. Развлекайтесь. Лучшие свидания – это когда обе стороны расслаблены и не пытаются создать или держать определенный образ. Нет ничего хуже, чем слушать, как собеседник направляет разговор на то, чтобы произвести какое-то гипервпечатление. Пусть разговор течет естественно и просто будь собой.

Лучшие свидания – это когда обе стороны расслаблены и не пытаются создать или держать определенный образ. Нет ничего хуже, чем слушать, как собеседник направляет разговор на то, чтобы произвести какое-то гипервпечатление. Пусть разговор течет естественно и просто будь собой. Не озвучивай обещаний, которые не сможешь сдержать. Даже если ты действительно видишь, что с этим человеком что-то может получиться, надо быть сдержанным, потому что расплывчатые заверения только сбивают с толку. А если человек не очень нравится, не давай надежду, что последует приглашение на свидание еще раз.

Даже если ты действительно видишь, что с этим человеком что-то может получиться, надо быть сдержанным, потому что расплывчатые заверения только сбивают с толку. А если человек не очень нравится, не давай надежду, что последует приглашение на свидание еще раз. Пожелай спокойной ночи. Да, как бы это не выглядело. Вызови такси, проведи человека до метро, подожди с ним, пока парковщик подгонит машину и тому подобное. Не спеши уходить, задержись на мгновение. И в конце концов попрощайся с добрыми пожеланиями.

Да, как бы это не выглядело. Вызови такси, проведи человека до метро, подожди с ним, пока парковщик подгонит машину и тому подобное. Не спеши уходить, задержись на мгновение. И в конце концов попрощайся с добрыми пожеланиями. Поцелуй. Это, понятное дело, только по взаимному согласию. Сделай этот первый поцелуй достаточно целомудренным, особенно если вы на людях. Схватить за руку, развернуть и засунуть язык в горло – вообще не вариант.

Это, понятное дело, только по взаимному согласию. Сделай этот первый поцелуй достаточно целомудренным, особенно если вы на людях. Схватить за руку, развернуть и засунуть язык в горло – вообще не вариант. Делай выводы. Если все окей, то не забудь напомнить о свидании на следующий раз. Если не окей, скажи об этом, можно даже и не в лоб. Разница же вполне очевидна между "Мы так прекрасно провели время!" и "Было приятно познакомиться..."

И никогда не забывай, что свидания должны приносить удовольствие. В лучшем случае ты познакомишься с кем-то замечательным, а в худшем – получишь забавную историю, чтобы рассказать друзьям. Беспроигрышный вариант, не так ли?