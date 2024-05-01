Как сделать так, чтобы последних не было или хотя бы крайне убавилось? Есть несколько советов для парней, что можно и чего нельзя делать, чтобы убедиться, что они совершенно точно произведут впечатление на первом свидании.
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Правила первого свидания, которые тебе необходимо знать
- Приходи вовремя. Сообщение "Давай встретимся! Только я не уверен, когда" не может через минуту превратиться в "Я уже вызываю такси". Нужно договариваться и придерживаться тайминга.
- Изучи все как следует. Может, это звучит немного жутко, но на самом деле ничего сложного здесь нет: условно, если ты познакомился через приложение, полезно сделать быстрое сканирование в интернете перед встречей. Прочитай профиль, возможно, к примеру, там указано о приверженности к вегетарианству, а ты хотел сводить человека в стейкхаус.
- Используй имя. Время от времени произноси имя твоей пары в предложении. Это особенно важно в мире знакомств в интернете, которые бывают действительно обезличенными. "Итак, Наташа, ты из Львова. Что привело тебя на побережье Днепра?" звучит гораздо заботливее, чем "Так ты из Львова? Почему ты здесь?"
- Не спрашивай о "номере". Это не о номере телефона, а о том, какой ты по счету среди знакомств. Первое ли это первое свидание для человека или сорок первое, не имеет значения, ведь оно является первым с тобой.
- Но задавай вопросы. Говорят, женщины более социализированы и выполняют большую часть работы по поддержанию разговора. Но это не будет означать, что их собеседник – самый интересный мужчина в мире. Надо задавать и свои вопросы!
Первые свидания бывают очень разными, но есть способы сделать их лучше / Фото freepik
- Не напивайся и не накуривайся. Если нужно выпить перед свиданием таблетку против нервов или рюмочку виски, это можно понять. Но не приходи на свидание в таком состоянии, когда уже не можешь поддерживать разговор.
- Развлекайтесь. Лучшие свидания – это когда обе стороны расслаблены и не пытаются создать или держать определенный образ. Нет ничего хуже, чем слушать, как собеседник направляет разговор на то, чтобы произвести какое-то гипервпечатление. Пусть разговор течет естественно и просто будь собой.
- Не озвучивай обещаний, которые не сможешь сдержать. Даже если ты действительно видишь, что с этим человеком что-то может получиться, надо быть сдержанным, потому что расплывчатые заверения только сбивают с толку. А если человек не очень нравится, не давай надежду, что последует приглашение на свидание еще раз.
- Пожелай спокойной ночи. Да, как бы это не выглядело. Вызови такси, проведи человека до метро, подожди с ним, пока парковщик подгонит машину и тому подобное. Не спеши уходить, задержись на мгновение. И в конце концов попрощайся с добрыми пожеланиями.
- Поцелуй. Это, понятное дело, только по взаимному согласию. Сделай этот первый поцелуй достаточно целомудренным, особенно если вы на людях. Схватить за руку, развернуть и засунуть язык в горло – вообще не вариант.
- Делай выводы. Если все окей, то не забудь напомнить о свидании на следующий раз. Если не окей, скажи об этом, можно даже и не в лоб. Разница же вполне очевидна между "Мы так прекрасно провели время!" и "Было приятно познакомиться..."
И никогда не забывай, что свидания должны приносить удовольствие. В лучшем случае ты познакомишься с кем-то замечательным, а в худшем – получишь забавную историю, чтобы рассказать друзьям. Беспроигрышный вариант, не так ли?