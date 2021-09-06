Кристина Агилера снялась топлес, чем не на шутку взбудоражила сеть

6 сентября 2021 , 04:25
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Источник:

инстаграм Кристины Агилеры

На этот раз под нашим прицелом Кристина Агилера. Певица регулярно выкладывает в сети горячие фото, которые не на шутку будоражат ее подписчиков. Айда вместе с Men 24 наслаждаться соблазнительными кадрами красавицы, на которых она позирует топлес.

Такого от Кристины Агилеры мы не ожидали, а она взяла и удивила нас. Неудивительно, что голая грудь певицы привлекла к себе максимум внимания. Но хватит говорить о том, что стоит увидеть своими глазами!

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Фотографии Кристины Агилеры безумно понравились ее подписчикам. Об этом свидетельствуют десятки тысяч лайков, а также множество комментариев. Традиционно оставляем лучшие для тебя:

  • "Как всегда привлекательна";
  • "Настоящее совершенство";
  • "Я люблю тебя, крошка";
  • "Я не могу дышать";
  • "Самая красивая женщина на земле";
  • "Ты слишком раздета";
  • "Чрезвычайно сексуальная королева";
  • "Ты разожгла во мне огонь".


Кристина Агилера снялась топлес / Фото с инстаграма Агилеры


Кристина Агилера снялась топлес / Фото с инстаграма Агилеры

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Кристина Агилера однозначно заслуживает твой лайк. Более того: мы рекомендуем подписаться на сексуальную певицу. Это позволит одним из первых наслаждаться горячими фото.

Автор: Назарій Лазур