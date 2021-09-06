Кристина Агилера снялась топлес, чем не на шутку взбудоражила сеть

На этот раз под нашим прицелом Кристина Агилера. Певица регулярно выкладывает в сети горячие фото, которые не на шутку будоражат ее подписчиков. Айда вместе с Men 24 наслаждаться соблазнительными кадрами красавицы, на которых она позирует топлес.

Такого от Кристины Агилеры мы не ожидали, а она взяла и удивила нас. Неудивительно, что голая грудь певицы привлекла к себе максимум внимания. Но хватит говорить о том, что стоит увидеть своими глазами!

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Фотографии Кристины Агилеры безумно понравились ее подписчикам. Об этом свидетельствуют десятки тысяч лайков, а также множество комментариев. Традиционно оставляем лучшие для тебя:

"Как всегда привлекательна";

"Настоящее совершенство";

"Я люблю тебя, крошка";

"Я не могу дышать";

"Самая красивая женщина на земле";

"Ты слишком раздета";

"Чрезвычайно сексуальная королева";

"Ты разожгла во мне огонь".



Кристина Агилера снялась топлес / Фото с инстаграма Агилеры



Кристина Агилера снялась топлес / Фото с инстаграма Агилеры

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Кристина Агилера однозначно заслуживает твой лайк. Более того: мы рекомендуем подписаться на сексуальную певицу. Это позволит одним из первых наслаждаться горячими фото.