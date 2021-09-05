На фотографии Саша Чистова позирует в нижнем белье. А делает она это не в постели, а в чемодане. Нам не только понравился пикантный кадр, но и подпись к нему.

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"Куда отправляем багаж?", – написала она под публикацией.

Поклонники Саши Чистовой не растерялись. Они не только засыпали ее лайками, но и были максимально щедрыми на комментарии. Вот некоторые из них:

  • "Такая ручная, как кладь";
  • "Вообще не сразу поняла, что это ты на фото";
  • "Точно голову не забыла?";
  • "В хорошие руки";
  • "Когда мама сказала собрать все самое важное";
  • "Не знаю куда, но багажник хороший";
  • "Нужно больше багаж. Слишком большая полка";
  • "Главное, чтобы задница влезла".

Саша Чистова показала эротическое фото в чемодане
Саша Чистова развеселила сеть эротическим фото в чемодане / Фото с инстаграма Чистовой

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Нам безумно нравится творческий подход Саши Чистовой. Неудивительно, что мы ожидаем каждый ее пост в сети. Тебе же мы рекомендуем подписаться на блогерку. Это позволит одним из первых наслаждаться крутыми фото красавицы!