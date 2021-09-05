На фотографии Саша Чистова позирует в нижнем белье. А делает она это не в постели, а в чемодане. Нам не только понравился пикантный кадр, но и подпись к нему.

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"Куда отправляем багаж?", – написала она под публикацией.

Поклонники Саши Чистовой не растерялись. Они не только засыпали ее лайками, но и были максимально щедрыми на комментарии. Вот некоторые из них:

"Такая ручная, как кладь";

"Вообще не сразу поняла, что это ты на фото";

"Точно голову не забыла?";

"В хорошие руки";

"Когда мама сказала собрать все самое важное";

"Не знаю куда, но багажник хороший";

"Нужно больше багаж. Слишком большая полка";

"Главное, чтобы задница влезла".



Саша Чистова развеселила сеть эротическим фото в чемодане / Фото с инстаграма Чистовой

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