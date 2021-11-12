Кубики пресса – что это такое и сколько их может быть у мужчины

Плоский пресс с рельефными кубиками накачанных мышц – для кого-то это уже повод для гордости, а для кого-то пока только объект для зависти. Конечно, есть и такие, кто безразличен к прессу.

Но часто за этим безразличием скрывается простое нежелание прилагать усилия – в систематических тренировках и соблюдении определенных требований по образу жизни. У таких людей кубиков на животе не видно – мышцы спрятались под жировой прослойкой.

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Сколько может быть кубиков пресса у человека

Мы не будем убеждать, что эту ситуацию нужно менять. Просто расскажем, что такое "кубики пресса" и сколько их может быть. А человек уже сам будет решать, нужны ли они ему, или вовсе нет.

Что говорит анатомия

Тренер из Национальной академии спортивной медицины (NASM) США Астрид Свон объяснила, что кубики пресса на самом деле – это одна прямая мышца живота. Он идет сверху вниз от края ребер к лобковой кости.

Мышцу эту пересекают 3 перемычки сухожилия – 2 выше пупка, и 1 примерно на его уровне.

Именно поэтому на прямой мышце живота формируются 4 изолированных участка.

И под влиянием тренировок и определенного питания их можно развивать.

мышечная ткань развивается и начинает выступать над сухожилиями, вот так мы и начинаем видеть кубики пресса. При нормальном анатомическом строении у человека может быть 8 кубиков.

Однако, как говорят те же профессиональные тренеры, наиболее эффективно развиваются верхние 6. Для развития 2 нижних нужно приложить гораздо больше усилий, терпения и упорства.



Кубики пресса – это одна мышца, разделенная сухожилиями / Фото unsplash

Больше – меньше

Также следует понимать, что анатомическое строение тела может и не быть стандартным: количество сухожилий, пересекающих прямую мышцу живота, может быть меньше, а значит – кубиков удастся натренировать также меньше.

Или больше. Бывают случаи, когда количество мышечных кубиков на животе достигает 10. Потому что у некоторых людей через мышцу ниже пупка проходит еще одно сухожилие. Да, оно слабое, но при определенных тренировках позволяет добавить "лишнюю" парку кубиков.

Идеально – не идеально

Реальный результат тренировок может отличаться от ожидаемого (к этому стоит быть готовым психологически).

Кубики пресса не всегда удается сделать ровными и симметричными, и ничего тут не поделаешь – потому что это зависит от генетических особенностей расположения сухожилий. К счастью, на силу мышц оно не влияет.