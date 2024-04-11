Справятся единицы: Ленни Кравиц показал, какое упражнение выполняет, чтобы быть в фантастической форме

В свои 59 лет Ленни Кравиц находится в лучшей форме за всю свою жизнь. И все это благодаря строгому плану тренировок и здоровому питанию. Благодаря всему этому он выглядит так, будто не тратил на свое тело ни одного года с 90-х годов.

В своем инстаграме Ленни Кравиц он поделился одним из упражнений, которое позволяет ему поддерживать отличную форму. И стоит посмотреть не только на саму тренировку, но и на то, как он ее выполняет.

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Мы не знаем, это регулярная практика, или это было исключение, но Ленни Кравиц, безусловно, оправдывает ожидания, которые все ожидают от рок-звезды.

Упражнение Ленни Кравица – настоящее безумие

Ленни Кравиц прорабатывает практически все тело сериями скручиваний, сопровождающихся толканием штанги от плеч, которые он выполняет так, будто это не требует никаких усилий. Сколько бы ты смог сделать повторений, прежде чем сдаться? Именно так.

Но самое интересное то, что музыкант выполняет свою рутину в кожаных штанах, ботинках и сетчатой футболке. Наряд, совсем не типичный для спортзала, но который явно помогает ему без проблем выполнять физические нагрузки, что показывает нам, что типичная отговорка "у меня нет спортивной одежды, чтобы ходить в спортзал" больше не действует (хотя мы рекомендуем использовать соответствующую одежду, во избежание дискомфорта, травм и т.д.).

Однако мы (почти) уверены, что он использует правильную одежду для полноценных тренировок, потому что выполнение обычной рутины в рокерском костюме кажется несколько сложным. Его тренер Додд Ромеро (который также появляется в видео) поделился одной из своих регулярных тренировок, благодаря которой певец может поддерживать желанный стальной пресс в почти 60-летнем возрасте, и это не то, что можно назвать легким. Если ты хочешь попробовать, вот оно.

Как Ленни Кравиц качает свое тело: смотри эпическое видео

Тренировки Ленни Кравица

Кравиц сочетает кардио (дважды в день) с поднятием веса (один раз в день) и тренируется 5 – 6 раз в неделю. Обычная тренировка начинается с 2 минут прыжков на джеках, а затем следуют упражнения, из которых он выполняет 5 подходов.

Отличие от других тренировок заключается в том, что Кравиц начинает упражнения с гантелями с 50 повторений и уменьшает количество повторений в каждом подходе. Таким образом, первый сет имеет 50 повторений, а затем 35, 21, 14 и 10 повторений в последнем сете. Между каждым упражнением отдыхает 2 минуты.

Скручивания гантелей: 50 подходов в первом подходе, 35 подходов во втором, 21 подход в третьем, 14 подходов в четвертом и 10 подходов в пятом подходе.

50 подходов в первом подходе, 35 подходов во втором, 21 подход в третьем, 14 подходов в четвертом и 10 подходов в пятом подходе. Жим гантелей лежа: 50 x первый подход, 35 x второй подход, 21 x третий подход, 14 x четвертый подход и 10 x пятый подход.

50 x первый подход, 35 x второй подход, 21 x третий подход, 14 x четвертый подход и 10 x пятый подход. Приседания: 77 подходов 1, 50 подходов 2, 35 подходов 3, 21 подход 4 и 14 подходов 5.

77 подходов 1, 50 подходов 2, 35 подходов 3, 21 подход 4 и 14 подходов 5. Подъемы ног в висе (подтягивания): 21 x 4 подхода.

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