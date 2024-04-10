Тони Пираино из города Декатур, штат Иллинойс, начал свою смелую попытку установить рекорд в 5 утра 5 апреля и закончил ее в тот же час 6 апреля. Он поставил себе цель сделать 26 000 приседаний за этот 24-часовой интервал, таким образом побив мировой рекорд, установленный Джо Ревердесом из Род-Айленда в 2020 году, на 1 000 приседаний.

Стоит внимания Олимпийский чемпион поделился своими секретами, как выдержать непростой вызов

Побил рекорд по приседаниям

Внимание! Редакция Men 24 призывает не пытаться повторить увиденное. Это может иметь крайне негативные последствия, о чем мы расскажем далее.

Чтобы иметь достаточно выносливости и энергии для достижения своей цели, Пираино делал 30-секундные перерывы через каждые 22 приседания, а также позаботился о том, чтобы делать несколько длинных перерывов в течение дня. Он также пил много энергетических напитков и закусок, богатых углеводами. И, несмотря на то, что сказал журналистам, что устал на половине попытки, ему удалось превзойти собственные ожидания.

К 5 утра 6 апреля Тони Пираино не только побил предыдущий рекорд в 25 000 приседаний, но и на 100 приседаний превысил собственную цель – 26 000 приседаний. Его рекорд еще должен быть подтвержден Книгой рекордов Гиннеса, но спортсмен из Иллинойса уверен, что его попытка будет сертифицирована.

Пираино рассказал местным журналистам, что его вдохновил атлет Дэвид Хоггинс, который установил мировой рекорд в 2013 году, сделав 4030 подтягиваний за 17 часов 45 минут. С тех пор он прочитал книгу Хоггинса "Ты не можешь мне навредить" и решил довести себя до предела.



Избыток приседаний может иметь негативные последствия / Фото freepik

В чем опасность большого количества приседаний

Слишком большое количество приседаний может быть вредным для коленей по нескольким причинам:

Прежде всего речь идет о чрезмерной нагрузке на коленные суставы. Это может привести к износу хрящевой ткани, в результате чего может возникнуть боль и снижение подвижности.

Кроме того, углубление нагрузки на коленные суставы может привести к повреждению хряща и связок, что увеличивает риск травм.

Наконец, неправильная техника приседаний, особенно при большом количестве повторений, может привести к дополнительной нагрузке на коленные суставы и мышцы, что также может привести к появлению боли и травм.

Именно поэтому важно делать приседания с осознанием, придерживаясь правильной техники и разумно контролируя объем упражнений.

Читай также Накачай красивые и рельефные плечи за семь минут с помощью всего трех упражнений

Так, наш герой побил мировой рекорд. Но следует понимать, что это может иметь крайне негативные последствия для его здоровья. Поэтому мы призываем не рисковать своим самочувствием настолько.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на научно обоснованных исследованиях. Но если Тебе нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.