Люсия Яворчекова в откровенном белье лишила подписчиков сна
Источник:инстаграм Люсии Яворчековой
Следить за Люсией Яворчековой в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому мы с огромной радостью делимся с тобой тем, что публикует фитнес-модель на своей странице. На этот раз она снялась в соблазнительном нижнем белье, которое лишило ее подписчиков сна.
На горячем фото Люсия Яворчекова позирует в нижнем белье. Подчеркивают соблазнительный образ широкий ремень, а также кружевные чулки.
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"Чувствую себя как дов**ная королева", – написала она под постом.
Неудивительно, что поклонникам фитнес-модели безумно понравилось ее фото. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:
- "Потрясающая";
- "Настоящая королева";
- "Чрезвычайное фото";
- "О, Господи. Вот это малышка";
- "Ты сводишь меня с ума";
- "Ты безупречная";
- "Люблю тебя, Люси";
- "Просто невозможно оторвать взгляда".
Люсия Яворчекова в нижнем белье взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Яворчековой
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Люсия Яворчекова вызывает неподдельный восторг. Поэтому мы буквально призываем подписаться на фитнес-модель. Это позволит одним из первых наслаждаться горячими фото красавицы!