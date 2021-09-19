Люсія Яворчекова у відвертій білизні позбавила підписників сну

Слідкувати за Люсією Яворчековою в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми з величезною радістю ділимося з тобою тим, що викладає фітнес-модель на своїй сторінці. Цього разу вона знялася у спокусливій спідній білизні, яка позбавила її підписників сну.

На гарячому фото Люсія Яворчекова позує у спідній білизні. Підкреслюють спокусливий образ широкий ремінь, а також мереживні панчохи.

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"Почуваюся наче дов**на королева", – написала вона під постом.

Не дивно, що прихильникам фітнес-моделі шалено сподобалося її фото. Про це свідчать тисячі лайків, а також шалена кількість коментарів. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:

"Приголомшлива";

"Справжня королева";

"Надзвичайне фото";

"О, Господи. Оце так крихітка";

"Ти зводиш мене з розуму";

"Ти бездоганна";

"Люблю тебе, Люсіє";

"Просто неможливо відірвати погляду".



Люсія Яворчекова у спідній білизні розбурхала мережу / Фото з інстаграму Яворчекової

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Люсія Яворчекова викликає непідробний захват. Тож ми буквально закликаємо підписатися на фітнес-модель. Це дозволить одним з перших насолоджуватися гарячими фото красуні!