Самое плохое время для секса, операций или подписания контракта, согласно астрологии

Солнце находится в каждом знаке Зодиака примерно месяц, а вот Луна меняет знаки каждые два – два с половиной дня. Когда случается новолуние, это означает, что с Луной ничто не взаимодействует, а значит ей не на что работать, ни на за, ни на против.

Астролог Эстель Дэниелс описывает этот период как время, когда Луна "вне часов", время космической релаксации, когда лучше всего – расслабиться, отдохнуть, устроить вечеринку, почитать книгу, заняться домашними делами и тому подобное.

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Если взглянуть с другой стороны, то это точно не время для того, чтобы делать что-то, что могло бы иметь ощутимые результаты. Особенно важно в это время:

Не подписывать контракты

Не брать на себя обязательства.

Не покупать ничего серьезного.

Не планировать никаких операций или других медицинских процедур.

И даже не заниматься сексом.

Луна вне часов: как долго это длится

Период внечасовости Луны случается каждые два – три дня и может длиться от нескольких минут до, в редких случаях, двух дней. Но обычно длится пару часов.

Чтобы узнать, когда настанет новолуние, следует заглянуть в соответствующий календарь. И, возможно, это время лучше провести в постели – когда мы спим, Луна обычно бездействует. Но когда все происходит в часы бодрствования, все же есть способы сделать так, чтобы Луна работала на нас.

Каждые несколько дней случаются часы, когда действительно лучше не делать ничего важного / Фото freepik

Что делать с капризной Луной

Важно понимать, что периоды внечасовости Луны не являются негативными по своей сути – они нейтральны. Да, ничего не произойдет во время новолуния, но иногда именно ничего – это именно то, что нам нужно. Если ты ищешь минимальных последствий, собираешься обнародовать важную информацию или пытаешься остаться незамеченным, эта Луна как раз для тебя.

Эстель Дэниелс утверждает, что одержимый астрологией президент США Рональд Рейган планировал свои пресс-конференции на спорные темы на время именно внечасовой Луны, чтобы избежать нежелательного внимания.

А если человек родился в период внечасовой Луны? Те, кто родился в такое время, обычно вынуждены продираться через большее количество паутины и песка.

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Люди, рожденные во время новолуния, реагируют на жизнь непредсказуемо, им труднее приспосабливаться. Но если они находят свое предназначение, то уже не испытывают никаких препятствий.