Найгірший час для сексу, операції або підписання контракту, згідно з астрологією

Сонце перебуває в кожному знаку Зодіаку приблизно місяць, а от Місяць змінює знаки кожні два – два з половиною дні. Коли Місяць є молодиком, це означає, що з ним ніщо не взаємодіє, а отже йому нема на що працювати, ні на за, ні на проти.

Астрологиня Естель Деніелс описує цей період як час, коли Місяць "поза годинником", час космічної релаксації, коли найкраще – розслабитися, відпочити, влаштувати вечірку, почитати книгу, зайнятися домашніми справами тощо.

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Якщо глянути з іншого боку, то це точно не час для того, щоб робити щось, що могло б мати відчутні результати. Особливо важливо в цей час:

Не підписувати контракти

Не брати на себе зобов'язання.

Не купувати нічого серйозного.

Не планувати жодних операцій чи інших медичних процедур.

Ба навіть не займатися сексом

Місяць поза годинником: як довго це триває

Період позагодинниковості Місяця трапляється кожні два – три дні й може тривати від кількох хвилин до, в рідкісних випадках, двох днів. Але зазвичай триває пару годин.

Щоб дізнатися, коли Місяць стане молодиком, слід глянути до відповідного календаря. І, можливо, цей час краще провести у ліжку – коли ми спимо, Місяць зазвичай не діє. Але коли все відбувається в години неспання, все ж є способи зробити так, щоб Місяць працював на нас.

Кожні кілька днів трапляються години, коли справді краще не робити нічого важливого / Фото freepik

Що робити з примхливим Місяцем

Важливо розуміти, що періоди позагодинниковості Місяця не є негативними за своєю суттю – вони нейтральні. Так, нічого не станеться під час молодика, а іноді саме нічого – це саме те, що нам потрібно. Якщо ти шукаєш мінімальних наслідків, збираєшся оприлюднити важливу інформацію або намагаєшся залишитися непоміченим, цей Місяць якраз для тебе.

Естель Деніелс стверджує, що одержимий астрологією президент США Рональд Рейган планував свої пресконференції на суперечливі теми на час саме позагодинникового Місяця, щоб уникнути небажаної уваги.

А якщо людина народилася в період позагодинникового Місяця? Ті, хто народився в такий час, зазвичай змушені продиратися через більшу кількість павутиння і піску.

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Люди, народжені під час молодика, реагують на життя непередбачувано, їм важче пристосовуватися. Але якщо вони знаходять своє призначення, то вже не відчувають жодних перешкод.