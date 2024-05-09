"Вирусный" механик объяснил признак неисправности автомобиля, который водителям никогда нельзя игнорировать

Механик стал вирусным в тиктоке благодаря своим полезным советам по обслуживанию автомобилей. Среди прочего он рассказал, как избежать дорогостоящего ремонта и потенциальной аварии, поддерживая тормоза в надлежащем состоянии.

Крейг работает механиком в Walsall Wood Tyre & Service. В своем последнем ролике он раскрыл простой трюк, как определить, заклинило ли тормозной суппорт.

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Как определить, заклинило ли тормозной суппорт: простой трюк

Крейг говорит, самый простой вариант – поднять угол автомобиля домкратом, отпустить все тормоза и посмотреть, насколько легко удается вращать колесо. Затем нужно сравнить это с другой стороной автомобиля, чтобы получить точку отсчета.

Очевидно, что это не поможет вам, если оба суппорта заблокированы, но если у вас проблема только с одним углом, скорее всего, это даст вам ответ, который вам нужен,

– рассказал Крейг.

Длительное пренебрежение может привести к такой ситуации, когда автомобиль с заклиненным тормозным суппортом чувствует себя вялым и отклоняется в сторону, тогда как рулевое управление должно быть прямым. Игнорирование явных признаков неисправности суппорта может не только ускорить износ других тормозных деталей, но и привести к пожару под капотом.

На что следует обратить внимание, если есть необходимость проверить тормоза? / Фото freepik

В общем, это работа для профессионалов, но, как отметил Крейг, сами водители могут обнаружить неисправный тормозной суппорт, подняв двигатель и прокрутив колесо, чтобы измерить сопротивление. Но он сделал строгое предупреждение: автомобиль должен быть при этом прочно закрепленным, пока поднят на домкрате.

Если вы собираетесь поднимать углы автомобиля на домкрате для проверки тормозов, скорее всего, ручной тормоз при этом будет выключен. Убедитесь, что вы надежно заблокировали колеса, чтобы автомобиль не мог покатиться,

– подчеркнул механик.

Так же нельзя ездить с изношенными тормозными колодками, поскольку это может серьезно повлиять на тормозной путь и повысить риск аварии. Обычно, если вы посмотрите на толщину тормозных колодок, то поймете, что они уже не самые лучшие. А если вы слышите скрип или скрежет во время нажатия на тормоза, это уже сигнал к немедленной замене колодок.