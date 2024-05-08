Пользователь колесного кресла или любой, кому не хватает силы в ногах, может использовать эти ручки для того, чтобы сесть в автомобиль или выйти из него. А также для стабильности во время маневрирования в удобном положении.

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Вот еще 5 полезных функций в авто, о которых ты, возможно, не знал

Локатор топливного бака – чтобы в арендованном или одолженном автомобиле, заезжая на заправку, видеть, с какой стороны надо заправляться. Возле большинства датчиков уровня бензина есть маленькая стрелка, которая указывает, с какой стороны расположен бак.

– чтобы в арендованном или одолженном автомобиле, заезжая на заправку, видеть, с какой стороны надо заправляться. Возле большинства датчиков уровня бензина есть маленькая стрелка, которая указывает, с какой стороны расположен бак. Индикаторы состояния дороги. Если обратишь внимание на приборную панель нового автомобиля, во время поездок в холодные дни ты можешь заметить необычный индикатор, напоминающий дорогу со снежинками. Это предупреждение, что внешняя температура достаточно низкая и дороги могли замерзнуть.

Взгляни на несколько функций в авто, на которые ты, возможно, не обращал внимание, а стоило бы / Фото freepik