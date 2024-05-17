Метод капитана может спасти твои отношения

В каждой паре есть одно – два разногласия. Но если вы постоянно спорите со своим партнёром – неважно, о ежедневных делах или важной работе, – возможно, есть решение.

В вирусном видео в тиктоке, которое набрало более миллиона просмотров, Кэссиди Скелтон поделилась своим методом, который применяет вместе с женихом. Речь идет о подходе капитана.

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Метод капитана – интересный способ наладить взаимоотношения в паре

Каждая сфера их жизни имеет своего капитана. Если кто-то капитан в определенной сфере, он полностью ею занимается, а другой человек должен следовать и слушать.

Например, Ник – капитан, потому что является главным арендатором в помещениях, которые мы снимаем. Он разговаривает с арендодателем, организует все эти вещи, но я – капитан наших денег, поэтому я плачу за аренду,

– объяснила Кэссиди.

И добавила, что они так договорились, потому что мужчина лучше общается с арендодателями, а ее это нервирует, а вот в финансах она разбирается лучше.

В аэропорту капитан – Кессиди, потому что она была стюардессой и знает, как там все работает.

Это также помогает с их сыном – назначенный капитан всегда держит ребенка на руках.

Быть капитаном также означает, что другой человек не разочаровывается, когда ему говорят ему, что делать.

Если он скажет мне, что с нашим домом нужно что-то сделать из-за арендодателя, я отвечу: "Да, конечно, ты же капитан!",

– говорит Кессиди.

Комментарии под видео показали, что на самом деле это обычная тактика для пар, хотя и роли могут варьироваться. Кто-то называет себя министрами, кто-то – шеф-поваром и су-шефом и так далее.

Метод капитана, хотя вместо этой роли можно выбрать и другие похожие, является обычной тактикой пар / Фото halayalex@freepik

Пол Брансон, глобальный эксперт Tinder по отношениям, объясняет, что тикток прав – это отличный способ уменьшить количество споров в паре:

Капитаны отношений – это отличный способ помочь людям взять под контроль то, в чем они лучше всего разбираются, и в конце концов показать свою любовь и поддержку партнеру.

Около 82% пользователей тиндера утверждают, что согласованные языки любви являются важными, поэтому если метод капитана может помочь, то это путь к победе.

Эксперты по вопросам отношений даже предлагают способы, как пары могут сделать метод капитана еще более эффективным. Надо лишь отдавать приоритет таким качествам, как преднамеренность и прозрачность, а также любви к себе и самореализации.

а также любви к себе и самореализации. Это поможет им понять себя на более глубоком уровне, поощрит к более глубокому пониманию партнера, и будет делать лучшим капитаном. Хотя здесь есть и недостаток: определенное ограничение спонтанности, из-за чего некоторые элементы отношений могут казаться предопределенными.

В целом – равномерное распределение обязанностей является ключевым (23% британцев утверждают, что главной проблемой в отношениях является то, что "я не чувствую, что мой партнер тянет свой вес"). Так почему бы не надеть капитанскую шляпу и не проверить это на практике?