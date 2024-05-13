И часто создает нагрузку на отношения, к которой мы бываем не готовы – и в конце концов все заканчивается. Но кто дольше переживает потерю этих отношений? Оказывается, мужчины, и этому есть доказательства.

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Мужчины дольше переживают разрыв, и этому есть доказательства

Эксперт по вопросам секса доктор Лимор Готтлейб объяснила, что со временем в отношениях накапливаются обязанности и приоритетными становятся индивидуальные стремления. Связь в паре начинает угасать, как эмоционально, так и физически.

Лимор говорит, в таких случаях женщины часто берут на себя инициативу, чтобы разжечь искру. Но их усилия часто наталкиваются на равнодушие или пренебрежение со стороны партнеров, что приводит к разочарованию и обиде.

чтобы разжечь искру. Но их усилия часто наталкиваются на равнодушие или пренебрежение со стороны партнеров, что приводит к разочарованию и обиде. После такого многие женщины начинают обдумывать стратегию выхода, и решение принимают тихо. Между тем мужчины обычно воспринимают молчание женщины как удовлетворение, а не обиду, и считают, что все в порядке.

Только тогда, когда падает бомба развода, реальность наносит сильный удар. Шокированные и опустошенные, мужчины пытаются спасти то, что осталось от их браков, понимая, что часто уже слишком поздно,

– говорит Лимор.

Поздно, потому что на этом этапе для многих женщин ущерб необратим, а решение о расставании принято уже давно. И эта закономерность прослеживается не только из опыта Готтлейб, но и в научных исследованиях.

Разрыв отношений вызывает боль у мужчин и женщин, но переживают они ее не одинаково / Фото wavebreakmedia_micro_micro@freepik

Они показывают, что женщинам нужно больше времени, чтобы влюбиться, чем мужчинам, и они испытывают большее влияние от отношений, вкладывая в них больше эмоциональных усилий, эмпатии, заботы. Но когда эти усилия не взаимны, это может вызвать у женщин уныние.

Женщины чаще, чем мужчины, сообщают, что они разлюбили и разрывают отношения, рассказала Лимор. Вот и статистика это подтверждает: в 2019 году 62% разводов среди гетеросексуальных пар в Англии и Уэльсе были инициированы женщинами.

Лимор признает, что женщина, которая теряет отношения с "качественным партнером", может испытывать большую боль в этом случае, но быстро восстанавливается.

А мужчины испытывают больше отчаяния после разрыва отношений. Плюс сексуальное разочарование, поскольку они осознают необходимость снова бороться за новую партнершу.

Заложенное эволюцией стремление к новой партнерше – это то, что заставляет мужчин искать новые отношения, а не ждать, чтобы исцелиться от эмоциональной потери предыдущей пары.

Для женщин это может выглядеть так, будто мужчины быстро двигаются дальше, и будто они не так сильно заботятся о том, что имели. Но на самом деле это не так. Лимор объясняет, что мужчины испытывают "глубокую потерю со временем" и могут даже "не полностью восстановиться в долгосрочной перспективе".