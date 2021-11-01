Мисс Италия Каролина Страмаре снялась в эротическом нижнем белье

На этот раз под нашим прицелом невероятна Каролина Страмаре. Обладательница титула Мисс Италия 2019 регулярно радует свою армию поклонников горячими фотографиями. Не стал исключением ее последний пост, на котором красавица позирует в эротическом нижнем белье.

Подписчики Каролины Страмаре имели возможность не только полюбоваться соблазнительными изгибами красавицы, но и ее стальным прессом. Неудивительно, что кадр безумно пришелся по душе как нам, так и ее армии поклонников.

Примечательно Когда меньше значит больше: 5 преимуществ алкоголя в мини-формате

"Наслаждайся своей ночью Хэллоуина", – написала она под публикацией.

Ох, мы-то точно наслаждаемся этой ночью. Особенно, если учитывать, что компанию – хоть и виртуальную – нам составляет невероятная Мисс Италия 2019 года.

Поклонники модели тоже в восторге от ее фотографии. Об этом свидетельствуют не только тысячи лайков, но и множество комментариев. Традиционно, лови лучшие из них:

"Я влюбился в тебя";

"Ты просто удивительная. Да еще и с потрясающим взглядом";

"Твое тело восхищает каждого";

"Невероятно красивая";

"Ты удивительная женщина";

"Как можно быть столь совершенной?";

"Я просто в восторге от тебя".



Горячее фото Каролины Страмаре взбудоражило пользователей сети / Фото из инстаграма Страмаре

Тебе понравится К Хэллоуину готова: модель Морган Кетцнер примерила образ сексуальной пиратки

Мы согласны с каждым словом подписчиков Каролины Страмаре. А еще настоятельно рекомендуем тебе приобщиться к армии ее поклонников. Ты ведь не хочешь пропустить свежую порцию горяченького от модели?