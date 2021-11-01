Міс Італія Кароліна Страмаре знялася в еротичній спідній білизні
Джерело:інстаграм Кароліни Страмаре
Цього разу під нашим прицілом неймовірна Кароліна Страмаре. Володарка титулу Міс Італія 2019 регулярно тішить свою армію прихильників гарячими фотографіями. Не став винятком її останній пост, на якому красуня позує в еротичній спідній білизні.
Підписники Кароліни Страмаре мали можливість не лише помилуватися спокусливими вигинами красуні, а й її сталевим пресом. Не дивно, що кадр шалено припав до душі як нам, так і її армії прихильників.
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"Насолоджуйся своєю ніччю Геловіну", – написала вона під публікацією.
Ох, ми то точно насолоджуємося цією ніччю. Особливо, якщо враховувати, що компанію – хоч і віртуальну – нам складає неймовірна Міс Італія 2019.
Прихильники моделі теж у захваті від її світлини. Про це свідчать не лише тисячі лайків, а й безліч коментарів. Традиційно лови найкращі з них:
- "Я закохався в тебе";
- "Ти просто надзвичайна. Так ще й з приголомшливим поглядом";
- "Твоє тіло захоплює кожного";
- "Неймовірно вродлива";
- "Ти дивовижна жінка";
- "Як можна бути настільки досконалою?";
- "Я просто у захваті від тебе".
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Ми погоджуємося з кожним словом підписників Кароліни Страмаре. А ще наполегливо рекомендуємо тобі долучитися до армії її прихильників. Ти ж не хочеш пропустити свіжу порцію гаряченького від моделі?