Модель Алли Мартинез заворожила сеть соблазнительными фото с отдыха на яхте

Мы с огромным удовольствием следим за Алли Мартинез в инстаграме. Оно и не удивительно, ведь роскошная модель регулярно выкладывает на своей странице пикантные кадры, мгновенно взбудораживающие сеть. Не стал исключением ее последний пост, которым Men 24 советует насладиться и для тебя.

Если и отдыхать на яхте, то только так. Алли Мартинез показала своим поклонникам всю легкость и безмятежность, которой в последнее время всем нам так не хватает. А самое ценное в публикации модели то, что на фотографиях она позирует в соблазнительном купальнике.

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"Теперь я – капитан", – написала она под публикацией.

Фотографии красавицы за считанные часы собрали тысячи лайков, а также безумное количество комментариев. Подписчики Алли Мартинез в восторге не только от улыбки красавицы, но и от ее невероятных изгибов:

"Красавица";

"Как всегда развлекаешься";

"Ты очень потрясающая, горячая и красивая";

"Я влюблен в тебя, Алли";

"Хотел бы я, чтобы все капитаны были такими соблазнительными и очаровательными";

"Обложка Vogue уже готова";

"Фантастическая куколка";

"От второй фотографии невозможно оторвать взгляда";

"Ты настоящий ангел".



Алли Мартинез в купальнике взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Мартинез



Алли Мартинез в купальнике взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Мартинез



Алли Мартинез в купальнике взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Мартинез

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Следить за Алли Мартинез в инстаграме – сплошное удовольствие. Присоединись и ты к ее армии поклонников. А еще не поленись поставить лайки под последними публикациями модели. Тебе не сложно, а ей будет очень и очень приятно.