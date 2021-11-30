Эффектное фото Тани Брык буквально взбудоражило пользователей сети. А все потому, что украинская модель снялась топлес. Чтобы не попасть в немилость инстаграма, свою обнаженную грудь красавица прикрыла руками.

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Но этот факт не огорчил ее поклонников. Они были максимально щедры не только на лайки, но и комментарии. Традиционно лови лучшие из них, перед тем как любоваться горячим кадром нашей героини:

"Первая мысль: "Что делает Рианна в моей ленте?";

"Я обожаю тебя фотографировать";

"От глаз Тани невозможно оторвать взгляда";

"Очень красиво";

"Ты просто нереальна";

"Я в восторге";

"Космическая красавица";

"Ты заставляешь мое сердце безумно биться".



Горячее фото Тани Брык взбудоражило сеть / Фото с инстаграма Брык

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