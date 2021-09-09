Модель Эбби Довс едва вместила пышный бюст в откровенное платье
Источник:инстаграм Эбби Довс
На этот раз под нашим прицелом невероятная Эбби Довс. Сексуальная австралийская модель не на шутку взбудоражила пользователей сети. А сделала она это благодаря фото, на котором позирует в откровенном платье. Последнее, к слову, едва прикрывает пышный бюст красавицы.
Неудивительно, что фотография, сделанная на диване, безумно понравилась ее подписчикам. Они оценили не только соблазнительный образ Эбби Довс, но и ее пышные формы.
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Об этом свидетельствуют не только десятки тысяч лайков, но и очень и очень много комментариев. Поклонники модели буквально засыпали ее комплиментами, воспевая красоту модели:
- "Ох, какая же ты горячая";
- "Я в восторге";
- "Абсолютно потрясающая";
- "Красота, от которой кружится голова";
- "Очень красивая";
- "Это лучше, чем любой летний день";
- "Эбби, ты очень сексуальная леди";
- "Тебе очень идет белый цвет";
- "Привлекательная сладкая девочка".
Эбби Довс показала пышный бюст в крохотном платье / Фото с инстаграма Довс
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Эбби Довс – одна из тех немногих красавиц, которые вызывают неподдельный восторг. Поэтому не забудь подписаться на нее. Гарантируем, тебе понравятся публикации, которые регулярно появляются на ее странице в инстаграме.