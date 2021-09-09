Модель Еббі Довс ледве вмістила пишний бюст у відверту сукню

9 вересня 2021 , 04:47
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Джерело:

інстаграм Еббі Довс

Цього разу під нашим прицілом неймовірна Еббі Довс. Сексуальна австралійська модель не на жарт розбурхала користувачів мережі. А зробила вона це завдяки фото, на якому позує у відвертій сукні. Остання, до слова, заледве прикриває пишний бюст красуні.

Не дивно, що світлина, зроблена на дивані, шалено сподобалася її підписникам. Вони оцінили не лише спокусливий образ Еббі Довс, а й її пишні форми.

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Про це свідчать не лише десятки тисяч лайків, а й дуже і дуже багато коментарів. Прихильники моделі буквально засипали її компліментами, оспівуючи красу моделі:

  • "Ох, яка ж ти гаряча";
  • "Я у захваті";
  • "Абсолютно приголомшлива";
  • "Краса, від якої паморочиться голова";
  • "Дуже красива";
  • "Це краще, ніж будь-який літній день";
  • "Еббі, ти дуже сексуальна леді";
  • "Тобі дуже личить білий колір";
  • "Приваблива солоденька дівчинка".


Еббі Довс показала пишний бюст у крихітній сукні / Фото з інстаграму Довс

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Еббі Довс – одна з тих небагатьох красунь, які викликають непідробний захват. Тож не полінися підписатися на неї. Гарантуємо, тобі сподобаються публікації, які регулярно з'являються на її сторінці в інстаграмі.

Автор: Назарій Лазур