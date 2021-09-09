Модель Еббі Довс ледве вмістила пишний бюст у відверту сукню
Джерело:інстаграм Еббі Довс
Цього разу під нашим прицілом неймовірна Еббі Довс. Сексуальна австралійська модель не на жарт розбурхала користувачів мережі. А зробила вона це завдяки фото, на якому позує у відвертій сукні. Остання, до слова, заледве прикриває пишний бюст красуні.
Не дивно, що світлина, зроблена на дивані, шалено сподобалася її підписникам. Вони оцінили не лише спокусливий образ Еббі Довс, а й її пишні форми.
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Про це свідчать не лише десятки тисяч лайків, а й дуже і дуже багато коментарів. Прихильники моделі буквально засипали її компліментами, оспівуючи красу моделі:
- "Ох, яка ж ти гаряча";
- "Я у захваті";
- "Абсолютно приголомшлива";
- "Краса, від якої паморочиться голова";
- "Дуже красива";
- "Це краще, ніж будь-який літній день";
- "Еббі, ти дуже сексуальна леді";
- "Тобі дуже личить білий колір";
- "Приваблива солоденька дівчинка".
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Еббі Довс – одна з тих небагатьох красунь, які викликають непідробний захват. Тож не полінися підписатися на неї. Гарантуємо, тобі сподобаються публікації, які регулярно з'являються на її сторінці в інстаграмі.