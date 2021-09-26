Модель Кармелла Роуз примеряла прозрачное платье на голое тело

На этот раз под нашим прицелом невероятная Кармелла Роуз. Сексуальная итальянская модель порадовала своих подписчиков серией фото, на которых она позирует в прозрачном платье. Особого внимания заслуживает тот факт, что красавица обошлась только трусиками, а вот от бюстгальтера решила отказаться.

Публикация Кармеллы Роуз безумно пришлась по душе ее поклонникам. Об этом свидетельствуют более 70 тысяч лайков, а также безумное количество комментариев.

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Традиционно оставляем лучшие из них для тебя. Это будет своеобразный разогрев перед горячими фотографиями модели:

"Ты очень горячая";

"Красивая";

"Просто потрясающая малышка";

"Это очень милый образ, Кармелла";

"От этого платья просто невозможно оторвать взгляда";

"Люблю тебя";

"У тебя очень красивые глаза";

"Я бы хотел иметь такую ​​девушку".



Кармелла Роуз надела платье на голое тело / Фото с инстаграма Роуз



Кармелла Роуз надела платье на голое тело / Фото с инстаграма Роуз



Кармелла Роуз надела платье на голое тело / Фото с инстаграма Роуз

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Кармелла Роуз – одна из тех немногих красавиц, в которую очень сложно не влюбиться. Поэтому рекомендуем заглядывать к ней на инстаграм тогда, когда девушки нет дома. Иначе без скандала не обойтись.