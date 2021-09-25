Серию фотографий, если верить геометке, Алина Байкова сделала на Багамах. На кадрах каждый подписчик красавицы мог вдоволь полюбоваться идеальными формами украинской модели.

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Неудивительно, что за считанные часы под публикацией собрались десятки тысяч лайков, а также безумное количество комментариев. Последние, традиционно, оставляем для тебя

"Ты просто очень красивая";

"Какая же ты загорелая";

"Можно мне телепортироваться к тебе?";

"Абсолютно потрясающая и роскошная";

"Настоящая красавица";

"Чрезвычайные фото, Алина";

"Вау, это просто мечта";

"Не могу представить ничего лучшего";

"Я люблю тебя, крошка";

"Ты просто безупречна".



Алина Байкова взбудоражила подписчиков горячими фото в купальнике / Фото с инстаграма Байковой



Алина Байкова взбудоражила подписчиков горячими фото в купальнике / Фото с инстаграма Байковой



Алина Байкова взбудоражила подписчиков горячими фото в купальнике / Фото с инстаграма Байковой

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