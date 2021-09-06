Модель Катарина Мазепа в крошечном топе показала обнаженную грудь

Мы с огромным удовольствием следим за Катариной Мазепой в инстаграме. Оно и неудивительно, ведь бывшая Мисс Вены регулярно выкладывает фотографии, от которых мгновенно становится тепло на душе. Не стал исключением ее последний пост, на котором можно бесконечно любоваться обнаженной грудью красавицы.

На фото, каким Катарина Мазепа поделилась в инстаграме, она позирует в крохотном топе, который едва прикрывает ее бюст. Дополняют соблазнительный образ коротенькие шорты. Неудивительно, что это фото безумно понравилось ее подписчикам.

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"Если обувь Золушке идеально подошла, то как она ее потеряла?", – решила спросить у своих подписчиков красавица.

Поклонники Катарины Мазепы не только поделились забавными объяснениями этой ситуации, но и буквально засыпали ее комплиментами. Традиционно лови лучшие из комментариев:

"Ты действительно очень красивая";

"Потрясающая";

"Абсолютно шикарная, дорогая";

"Моя сексуальная подруга";

"Как же мило, красиво и сексуально";

"Какие у тебя красивые глаза";

"Чрезвычайно красивая принцесса";

"На фото 2 Золушки";

"Этот цвет очень подходит к твоей кожи".



Катарина Мазепа в крошечном топе показала обнаженную грудь / Фото с инстаграма Мазепы

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Следить за Катариной Мазепой в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому мы предлагаем и тебе присоединиться к армии преданных поклонников сексуальной красавицы. Гарантируем, она еще имеет чем тебя поразить и порадовать!