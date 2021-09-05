Многомиллионной армии поклонников Лианны Бартлетт сказочно повезло. Американская актриса выложила серию провокационных фото, на которых позирует в нижнем белье. И ими можно любоваться чуть не целую вечность.

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Неудивительно, что за сутки кадры собрали несколько десятков тысяч лайков, а также множество комментариев. Традиционно оставляем для тебя лучшие из них:

  • "Даже не верится, насколько ты привлекательна";
  • "Замечательные ягодицы";
  • "Какая же ты сексуальна";
  • "Ты заставляешь моё сердце биться быстрее";
  • "О, Боже! Потрясающая";
  • "Потрясающий вид. И это я не о городе";
  • "Просто завораживающе тело";
  • "Безупречные формы".

Лианна Бартлетт снялась в нижнем белье
Лианна Бартлетт снялась в соблазнительном нижнем белье / Фото с инстаграма Бартлетт

Лианна Бартлетт снялась в нижнем белье
Лианна Бартлетт снялась в соблазнительном нижнем белье / Фото с инстаграма Бартлетт

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Лианна Бартлетт однозначно стоит твоего внимания. Поэтому мы буквально призываем тебя подписаться на нее. Тебе однозначно понравятся публикации, которые регулярно появляются на ее инстаграме.