Модель Playboy Сара Харрис примерила образ легендарного кролика: горячее фото

На этот раз под нашим прицелом невероятная Сара Харрис. Сексуальная звезда Playboy регулярно будоражит своих подписчиков. Не стал исключением ее последний пост, на котором красавица примерила образ легендарного кролика. Гарантируем, тебе понравится!

На фотографии, которую Сара Харрис выложила на своем инстаграме, она позирует в кружевном боди. Дополняют образ ушки кролика. Неудивительно, что кадр безумно понравился ее поклонникам в сети.

Примечательно Когда меньше значит больше: 5 преимуществ алкоголя в мини-формате

Подписчики Сары Харрис были максимально щедрыми не только на лайки. Они еще и буквально засыпали комментариями модель Playboy. Пользователи сети воспевали не только соблазнительный образ красавицы, но и ее чрезвычайные формы:

"Ты потрясающая малышка";

"Это теперь одно из моих самых любимых фото";

"Соблазнительный кролик";

"Ты очень красивая";

"Красивая и сексуальная";

"Это фото невероятное";

"Ты просто нереальна";

"Кошечка, которая вызывает восторг";

"Ты женщина из моих заветных желаний".



Сара Харрис снялась в образе сексуального кролика Playboy / Фото с инстаграма Харрис

Тебе понравится Сара Роллинс показала, как нужно смотреть телевизор: горячие фото модели

Сара Харрис – одна из тех красавиц, за которыми очень приятно следить в инстаграме. Поэтому мы буквально призываем тебя подписаться на нее. Ты же не хочешь пропустить порцию соблазна от модели Playboy?