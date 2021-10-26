Модель Playboy Сара Гарріс приміряла образ легендарного кролика: гаряче фото

Цього разу під нашим прицілом неймовірна Сара Гарріс. Сексуальна зірка Playboy регулярно розбурхує своїх підписників. Не став винятком її останній пост, на якому красуня приміряла образ легендарного кролика. Гарантуємо, тобі сподобається!

На світлині, яку Сара Гарріс виклала на своєму інстаграмі, вона позує у мереживному боді. Доповнюють образ вушка кролика. Не дивно, що кадр шалено сподобався її прихильникам у мережі.

Варте уваги Коли менше означає більше: 5 переваг алкоголю у мініформаті

Підписники Сари Гарріс були максимально щедрими не лише на лайки. Вони ще й буквально засипали коментарями модель Playboy. Користувачі мережі оспівували не лише спокусливий образ красуні, а й її надзвичайні форми:

"Ти приголомшлива крихітка";

"Це тепер одне з моїх найулюбленіших фото";

"Спокусливий кролик";

"Ти надзвичайно красива";

"Вродлива та сексуальна";

"Це фото неймовірне";

"Ти просто нереальна";

"Кішечка, яка викликає захват";

"Ти жінка з моїх найзаповітніших мрій".



Сара Гарріс знялася в образі сексуального кролика Playboy / Фото з інстаграму Гарріс

Тобі сподобається Сара Роллінс показала, як потрібно дивитися телевізор: гарячі фото моделі

Сара Гарріс – одна з тих красунь, за якими надзвичайно приємно слідкувати в інстаграмі. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на неї. Ти ж не хочеш пропустити порцію спокуси від моделі Playboy?