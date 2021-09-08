Модель Присцилла Рикарт соблазнила подписчиков эффектным подводным фото

Присцилла Рикарт – еще одна красавица, за которой очень приятно следить в инстаграме. Оно и неудивительно, ведь большинство публикаций бразильской модели вызывают неподдельный восторг. Не стал исключением и последний кадр, которым она поделилась со своими подписчиками.

На фотографии, сделанной под водой, Присцилла Рикарт позирует в крохотном бикини. Эффектный кадр настолько понравился ее подписчикам, что они буквально засыпали ее лайк.

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Не обошлось также и без комментариев и комплиментов. Поэтому мы по хорошей традиции оставляем для тебя лучшие из них:

"Твоё тело – это просто что-то!";

"Красивая, как русалка";

"Чрезвычайное фото";

"Настоящее совершенство";

"Чистое искусство";

"Я люблю тебя";

"Ты очень привлекательная";

"Вау, от этого фото захватывает дух".



Присцилла Рикарт снялась в купальнике под водой / Фото с инстаграма Рикарт

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Следить за Присциллой Рикарт в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому мы рекомендуем и тебе подписаться на нее. Это позволит одним из первых наслаждаться горячими фото бразильской модели!