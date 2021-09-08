Модель Присцилла Рикарт соблазнила подписчиков эффектным подводным фото
Источник:инстаграм Присциллы Рикарт
Присцилла Рикарт – еще одна красавица, за которой очень приятно следить в инстаграме. Оно и неудивительно, ведь большинство публикаций бразильской модели вызывают неподдельный восторг. Не стал исключением и последний кадр, которым она поделилась со своими подписчиками.
На фотографии, сделанной под водой, Присцилла Рикарт позирует в крохотном бикини. Эффектный кадр настолько понравился ее подписчикам, что они буквально засыпали ее лайк.
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Не обошлось также и без комментариев и комплиментов. Поэтому мы по хорошей традиции оставляем для тебя лучшие из них:
- "Твоё тело – это просто что-то!";
- "Красивая, как русалка";
- "Чрезвычайное фото";
- "Настоящее совершенство";
- "Чистое искусство";
- "Я люблю тебя";
- "Ты очень привлекательная";
- "Вау, от этого фото захватывает дух".
Присцилла Рикарт снялась в купальнике под водой / Фото с инстаграма Рикарт
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Следить за Присциллой Рикарт в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому мы рекомендуем и тебе подписаться на нее. Это позволит одним из первых наслаждаться горячими фото бразильской модели!