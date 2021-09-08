Модель Прісцилла Рікарт звабила підписників ефектним підводним фото

8 вересня 2021 , 04:27
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Джерело:

інстаграм Прісцилли Рікарт

Прісцилла Рікарт – ще одна красуня, за якою надзвичайно приємно слідкувати в інстаграмі. Воно й не дивно, адже більшість публікацій бразильської моделі викликають неабиякий захват. Не став винятком і останній кадр, яким вона поділилася зі своїми підписниками.

На світлині, зробленій під водою, Прісцилла Рікарт позує у крихітному бікіні. Ефектний кадр настільки сподобався її підписникам, що вони буквально засипали її лайками.

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Не обійшлося також і без коментарів і компліментів. Тож ми за хорошою традицією залишаємо для тебе найкращі з них:

  • "Твоє тіло – це просто щось!";
  • "Красива, наче русалка";
  • "Надзвичайне фото";
  • "Справжня досконалість";
  • "Чисте мистецтво";
  • "Я люблю тебе";
  • "Ти дуже приваблива";
  • "Вау, від цього фото перехоплює дух".


Прісцилла Рікарт знялася у купальнику під водою / Фото з інстаграму Рікарт

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Слідкувати за Прісциллою Рікарт в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми рекомендуємо і тобі підписатися на неї. Це дозволить одним з перших насолоджуватися гарячими фото бразильської моделі!

Автор: Назарій Лазур