Модель Прісцилла Рікарт звабила підписників ефектним підводним фото

Прісцилла Рікарт – ще одна красуня, за якою надзвичайно приємно слідкувати в інстаграмі. Воно й не дивно, адже більшість публікацій бразильської моделі викликають неабиякий захват. Не став винятком і останній кадр, яким вона поділилася зі своїми підписниками.

На світлині, зробленій під водою, Прісцилла Рікарт позує у крихітному бікіні. Ефектний кадр настільки сподобався її підписникам, що вони буквально засипали її лайками.

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Не обійшлося також і без коментарів і компліментів. Тож ми за хорошою традицією залишаємо для тебе найкращі з них:

"Твоє тіло – це просто щось!";

"Красива, наче русалка";

"Надзвичайне фото";

"Справжня досконалість";

"Чисте мистецтво";

"Я люблю тебе";

"Ти дуже приваблива";

"Вау, від цього фото перехоплює дух".



Прісцилла Рікарт знялася у купальнику під водою / Фото з інстаграму Рікарт

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Слідкувати за Прісциллою Рікарт в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми рекомендуємо і тобі підписатися на неї. Це дозволить одним з перших насолоджуватися гарячими фото бразильської моделі!