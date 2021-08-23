Модель Таня Брык в купальнике похвасталась идеальными формами
Источник:инстаграм Тани Брык
Если бы ты знал, насколько сильно мы не хотим завершения лета. И не только потому, что хочется тепла. А еще и потому, что наши красавицы все чаще позируют в купальниках. Не стала исключением и Таня Брык, которая не на шутку взбудоражила сеть своим идеальным телом.
Неудивительно, что подписчикам Тани Брык безумно понравился ее новый пост. Поэтому они не только засыпали ее лайками, но и были максимально щедрыми на комментарии.
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Сама же Таня Брык призналась, что никогда не любила сплошные купальники. Мы не слишком разбираемся в этом элементе гардероба, но можем однозначно заверить, что барышни в купальниках лишают нас покоя и сна.
Чтобы немного отвлечься предлагаем тебе лучшие комментарии, которые оставили под постом украинской модели:
- "Дело не в купальнике, а в тебе. Благодаря тебе он выглядит идеально";
- "Вау, сексуальная малышка";
- "Это просто нереально";
- "Настоящая бомба";
- "Красивая".
Ну все, хватит с тебя тех комментариев. Айда смотреть соблазнительное фото Тани Брык в купальнике.
Таня Брык в купальнике взбудоражила пользователей сети / Фото с инстаграма Брык
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