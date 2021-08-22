На соблазнительном фото Камила Оливейра позирует в крутезном боди. Оно чрезвычайно выигрышно подчеркивает горячие изгибы модели, которыми так и хочется любоваться.

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Неудивительно, что кадр собрал тысячи лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

"Вау, это просто огонь";

"Это очень красиво";

"Какая же ты горячая";

"Люблю тебя";

"Потрясающая";

"Камила, ты невероятно роскошная";

"Настоящий ангел".



Камила Оливейра снялась в соблазнительном боди / Фото с инстаграма Оливейры

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