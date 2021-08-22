На соблазнительном фото Камила Оливейра позирует в крутезном боди. Оно чрезвычайно выигрышно подчеркивает горячие изгибы модели, которыми так и хочется любоваться.
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Неудивительно, что кадр собрал тысячи лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:
- "Вау, это просто огонь";
- "Это очень красиво";
- "Какая же ты горячая";
- "Люблю тебя";
- "Потрясающая";
- "Камила, ты невероятно роскошная";
- "Настоящий ангел".
Камила Оливейра снялась в соблазнительном боди / Фото с инстаграма Оливейры
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