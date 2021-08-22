На соблазнительном фото Камила Оливейра позирует в крутезном боди. Оно чрезвычайно выигрышно подчеркивает горячие изгибы модели, которыми так и хочется любоваться.

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Неудивительно, что кадр собрал тысячи лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

  • "Вау, это просто огонь";
  • "Это очень красиво";
  • "Какая же ты горячая";
  • "Люблю тебя";
  • "Потрясающая";
  • "Камила, ты невероятно роскошная";
  • "Настоящий ангел".

Камила Оливейра показала упругие ягодицы
Камила Оливейра снялась в соблазнительном боди / Фото с инстаграма Оливейры

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