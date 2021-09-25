Модель Жизель Оливейра порадовала подписчиков горячими фото в крошечном бикини
Источник:инстаграм Жизель Оливейры
На этот раз под нашим прицелом невероятная Жизель Оливейра. Сексуальная бразильская модель решила буквально лишить своих подписчиков покоя. А сделала она это с помощью серии пикантных фото. Айда наслаждаться свежей порцией соблазна на Men 24!
На горячих фото, которые Жизель Оливейра выложила на своем инстаграме, красавица позирует в крохотном бикини. Неудивительно, что кадры мгновенно стали топовой темой для обсуждения ее поклонников.
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За считанные часы публикация бразильской модели собрала тысячи лайков. Оставляли ее поклонники еще и множество комментариев. Мы же традиционно предлагаем тебе лучшие из них:
- "Какая же ты красивая";
- "Сексуальная, горячая, потрясающая";
- "Ты очень соблазнительная";
- "Я люблю тебя, моя королева";
- "Невероятная малышка";
- "О, привет, кошечка";
- "Ты безумно красивая".
Жизель Оливейра снялась в эффектном крошечном бикини / Фото с инстаграма Оливейры
Жизель Оливейра снялась в эффектном крошечном бикини / Фото с инстаграма Оливейры
Жизель Оливейра снялась в эффектном крошечном бикини / Фото с инстаграма Оливейры
Жизель Оливейра снялась в эффектном крошечном бикини / Фото с инстаграма Оливейры
Жизель Оливейра снялась в эффектном крошечном бикини / Фото с инстаграма Оливейры
Жизель Оливейра снялась в эффектном крошечном бикини / Фото с инстаграма Оливейры
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Следить за Жизель Оливейрой в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому мы настоятельно рекомендуем подписаться на бразильскую модель. Это позволит тебе одним из первых наслаждаться порцией соблазна, которой она делится в сети.