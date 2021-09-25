Модель Жизель Олівейра потішила підписників гарячими фото у крихітному бікіні

25 вересня 2021 , 02:33
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Джерело:

інстаграм Жизель Олівейри

Цього разу під нашим прицілом неймовірна Жизель Олівейра. Сексуальна бразильська модель вирішила буквально позбавити своїх підписників спокою. А зробила вона це за допомогою серії пікантних фото. Гайда насолоджуватися свіжою порцією спокуси на Men 24!

На гарячих фото, які Жизель Олівейра виклала на своєму інстаграмі, красуня позує у крихітному бікіні. Не дивно, що кадри миттєво стали топовою темою для обговорення її прихильників.

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За лічені години публікація бразильської моделі зібрала тисячі лайків. Залишали її прихильники ще й безліч коментарів. Ми ж традиційно пропонуємо тобі найкращі з них:

  • "Яка ж ти красива";
  • "Сексуальна, гаряча, приголомшлива";
  • "Ти надзвичайно спокуслива";
  • "Я люблю тебе, моя королево";
  • "Неймовірна крихітка";
  • "О, привіт, кішечко";
  • "Ти шалено вродлива".


Жизель Олівейра знялася в ефектному крихітному бікіні / Фото з інстаграму Олівейри


Жизель Олівейра знялася в ефектному крихітному бікіні / Фото з інстаграму Олівейри


Жизель Олівейра знялася в ефектному крихітному бікіні / Фото з інстаграму Олівейри


Жизель Олівейра знялася в ефектному крихітному бікіні / Фото з інстаграму Олівейри


Жизель Олівейра знялася в ефектному крихітному бікіні / Фото з інстаграму Олівейри


Жизель Олівейра знялася в ефектному крихітному бікіні / Фото з інстаграму Олівейри

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Слідкувати за Жизель Олівейрою в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми наполегливо рекомендуємо підписатися на бразильську модель. Це дозволить тобі одним із перших насолоджуватися порцією спокуси, якою вона ділиться у мережі.

Автор: Назарій Лазур