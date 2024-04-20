Большинство людей считают секс тренировкой, но согласны ли с этим эксперты

Если тебе хочется потренироваться, но не хочется вставать с постели, есть эротический обходной путь. Почти 3 из 4 опрошенных американцев соглашаются, что секс (72%) – это тренировка.

По крайней мере об этом свидетельствуют данные опроса Peloton. Разберемся дальше, что об этом говорят эксперты, и считают ли они секс физической активностью.

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Замечательный секс прекрасно влияет на ваше самочувствие, независимо от того, одиноки ли вы, или находитесь в отношениях,

– рассказала The Post

Джейми Белл, секс-эксперт и продюсер эротической аудиоплатформы Bloom Stories, – он помогает соединить наши тела. Он помогает нам наладить связь с нашим телом и погружает нас в настоящее. Она добавила, что он также может уменьшить стресс, улучшить качество сна и общее настроение. В отношениях секс укрепляет эмоциональную связь, улучшает коммуникацию и углубляет доверие.

Так может ли заменить секс тренировки

"Конечно, есть разница между пятиминутным быстрым сексом и энергичным, спортивным сексом, который длится часами", – рассказала The Post Эмили Морс, эксперт по вопросам секса и ведущая подкаста об отношениях №1 "Секс с Эмили".

Секс для каждого человека индивидуален, каждый раз по-разному.

В зависимости от того, как долго длится твоя сексуальная сессия и в каких позициях вы находитесь, пребывания в постели – или где бы вы ни захотели – может стать тренировкой для всего тела, требующей гибкости, силы и выносливости.

Согласно исследованию, проведенному компанией Lelo, производителем роскошных секс-игрушек, "Маслянка", "Стоя" и "Тачка на коленях" – это позы, которые, вероятнее всего, сжигают больше всего калорий как для мужчин, так и для женщин в среднем.

"Если ваша цель – повысить свою выносливость в спальне, разнообразьте ее, попробовав новые позиции", – посоветовал Белл, предложив тем, кто хочет научиться новым движениям, ознакомиться с классической Камасутрой.

Почти две трети американцев считают, что этой весной важно улучшить свою сексуальную жизнь/выносливость, согласно опросу, проведенному компанией Peloton.



Напомним, что секс для каждого человека индивидуален / Фото standret

Кроме изучения новых движений, Белл также посоветовал сексуальным экспериментаторам сосредоточиться на том, чтобы наслаждаться всей эротической активностью, а не проскальзывать между простынями с одной целью – получить оргазм.

Иногда секс может казаться чрезмерно сосредоточенным на конечной цели – достижении оргазма, но если вы изымете "большое О" из уравнения и сосредоточитесь на создании предвкушения, вы сможете сделать секс более приятным и более длительным,

– поделился Белл.

Эксперты отмечают, что хотя подготовка и вдумчивость важны для положительного сексуального опыта, те, кто хочет заниматься сексом, должны сохранять его эротичным и веселым, а также рассматривать его как важную часть здоровья.

Секс является основой личного здоровья, так же как полноценный сон и правильное питание,

– сказал Морс.

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Так может ли секс заменить физическую активность? Да, конечно же. Но не будет лишним, если тренировки в твоей жизни также будут. Если же мы говорим о самом сексе, то важно сосредотачиваться на удовольствии, а не на достижении оргазма.

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